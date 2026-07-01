Herceg Erika: „Mára sikerült elfogadnom önmagam”

Herceg Erika sugárzó egyénisége mögött egy rendkívül jószívű személyiség lakozik, akinek a sebezhetőségével sajnos már sokszor visszaéltek. A most harmincnyolc éves énekesnő pár évvel ezelőtt lopta be magát a tehetségkutató műsorok szerelmeseinek a szívébe. A hot! magazin munkatársának mesélt karrierről, magánéletről, sebezhetőségről.

Herceg Erika Megasztárban való szereplése után lett a közönség egyik nagy kedvence

(Fotó: Szabolcs László/hot! magazin/Szabolcs László)

Herceg Erika: „Végre a helyemen vagyok”

Herceg Erika leginkább dalokban mondja el, mi történt vele eddigi élete során. Azt mondja, volt, hogy őt is megbántották, de az is előfordult, hogy ő sem viselkedett szépen másokkal szemben. Mára tanult a hibáiból.

Harmincnyolc éves vagyok, így sok mindent megtapasztaltam, sok mindenben volt már részem nekem is

– árulta el az énekesnő a hot! magazinnak. „Nyilván túl vagyok fájdalmas időszakokon is, és igen, vannak emberek, akik megbántottak, de az is előfordult, hogy én sem egészen úgy viselkedtem, ahogyan ma viselkednék ugyanabban a helyzetben. Mivel én is követtem el hibákat, ezért képes vagyok a megbocsátásra is. Megtanultam, hogy ne a múlton keseregjek, már csak azért sem, mert látom, hogy mennyire szalad az idő! Meg akarom élni az életem minden egyes pillanatát. A jelenben szeretnék lenni, szeretni, érezni akarok. Mindig félek ezt kimondani, de egyre inkább azt érzem, hogy végre a helyemen vagyok.”

Herceg Erika Sebzett című dalát már kétmillióan töltötték le

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Herceg Erika távkapcsolatban él

Az énekesnő 2022-ben érkezett hazánkba, maga mögött hagyva addigi életét. Itt kezdett új fejezetet. Herceg Erika énekesnő azóta távkapcsolatban él a párjával.

„A mögöttem álló időszak azt bizonyítja, hogy jól döntöttem akkor, amikor hagytam, hogy megtörténjenek velem az események” – vallja be Erika.

Az elmúlt évek alatt megtanultam, hogy valóban az a legfontosabb az életünkben, hogy a szeretteink jól legyenek, egészségesek legyünk, és azoknak az embereknek, akik körülvesznek, minél több szeretetet adhassak.

„Mostanra erősödött meg bennem az, hogy minden egyes napot úgy kell megélni, hogy az ne csak nekünk, hanem lehetőség szerint másoknak is adjon valamit. Számomra fontos, hogy a környezetemben lévő emberek is jól érezzék magukat, mert az én lelkemnek erre szüksége van. Sokszor sodródom, ugyanakkor nekem is vannak álmaim, céljaim, és ezekért képes vagyok harcolni. A múltban sokat agyaltam, és volt, hogy rágörcsöltem élethelyzetekre, viszont mára sikerült elfogadnom önmagamat és az életemet.”