Hajmeresztő kalanddal ajándékozta meg Hajdú Péter a legkisebb gyerekét!

Vannak gyerekek, akik egy fagyiért, egy játszótéri délutánért vagy egy állatkerti látogatásért rajonganak gyereknapon. Hajdú Péter azonban idén ennél jóval különlegesebb élményt szánt legkisebb gyermekének, Dominak. A műsorvezető egy igazán merész és emlékezetes programmal lepte meg négyéves kisfiát, Domit, akit egy sétarepülésre vitt helikopterrel.
A kisfiú februárban ünnepelte a negyedik születésnapját, és a jelek szerint már most igazi kalandvágyó természetű. Hajdú Péter ugyanis a közösségi oldalán osztott meg egy videót a különleges programról, amelyen jól látszik, hogy Domi egyáltalán nem illetődött meg attól, hogy több száz méter magasra emelkednek a föld fölé.
A helikopterben a kisfiú édesanyja, Hajdú Péter menyasszonya, Láng Eszter mellett foglalt helyet, és miközben a gép egyre magasabbra emelkedett, kíváncsian figyelte az ablakon keresztül a tájat. A felvételeken látható, ahogy a házak, az utak és az autók fokozatosan „összemennek” alattuk, a kilátás pedig lélegzetelállítóvá válik. Míg sok felnőtt talán már a felszállás pillanatában megszeppenne egy ilyen élménytől, Domi szemmel láthatóan egy percig sem félt.
A kisfiú érdeklődve nézelődött, figyelte a tájat és élvezte a különleges utazás minden pillanatát. Arcán inkább a kíváncsiság és az izgatottság látszott, mintsem a félelem. Nem csoda, hogy édesapja is büszkén osztotta meg a közösségi oldalán a kalandot.
Gyerekek, gyereknapon a legnagyobb élmény egy kis sétahelikopterezés. Fantasztikus!
– mondta Hajdú Péter Instagram-oldalára feltett videójában.
A műsorvezetőről köztudott, hogy rendkívül fontos számára a családja, és amikor csak teheti, igyekszik különleges élményekkel gazdagítani gyermekei életét. Ezúttal pedig sikerült olyan programot szerveznie, amelyre valószínűleg még hosszú évek múlva is emlékezni fog a kis Domi.
A videó alapján egyértelmű, hogy a gyereknapi meglepetés telitalálat volt. A kisfiú bátran, mosolyogva fedezte fel a magasból elé táruló világot, miközben szülei végig mellette voltak. Kevés gyerek mondhatja el magáról, hogy négyévesen már helikopterből csodálhatta meg a tájat, Domi azonban most egy életre szóló emlékkel gazdagodott.
