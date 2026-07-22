Polyák Lilla és Gömöri Máté elárulták, mikor költöznének haza

Lassan három éve hagyta el Magyarországot a színészházaspár. Polyák Lilla és Gömöri Máté számára a külföldre költözés nemcsak új kihívásokat, hanem egy újrakezdést is jelentett: idegen országban, új nyelven és civil munkákkal építették fel ismét a mindennapjaikat. Gömöri András Máté Kanadáról nemcsak egy kalandként beszélt, hanem egy olyan utazásként, ami még közelebb hozta őket egymáshoz.
Közel három éve él már Kanadában a színészházaspár. A tengerentúlon töltött idő alatt számtalan kihívással szembesültek, ezeket azonban együtt vészelik át, ami a kapcsolatukat is megerősítette.
„Összességében azt tudom mondani, hogy családként végigcsinálni ezt az egész kalandot hatalmas élmény” – kezdte a hot!-nak Máté. – „Bátran vágtunk bele, mert mindig is beszélgettünk Lillával arról, hogy milyen lenne egy teljesen más közegben, egy új országban kipróbálni magunkat. Közel három év után az elvárásainkon felül sikerült teljesíteni a tervet, amit kitűztünk magunk elé. Ráadásul ez az egész még közelebb hozott minket egymáshoz.”
Miközben itthon ünnepelt sztárok voltak, Kanadában mindketten civil munkát vállaltak, hogy stabil egzisztenciájuk legyen. Máté eközben testépítőként is komoly karriert épített fel, Lilla pedig egyre sikeresebb a civil szakmájában.
„Lilla két évtized óta ismert énekesnő és színésznő volt, én is közel tíz éven keresztül népszerű színész voltam otthon. Amikor elhagytuk az országot, itt gyakorlatilag senki nem tudta, kik vagyunk: újra kellett kezdenünk mindent egy új nyelven, egy teljesen más kultúrában. Lilla jelenleg Toronto belvárosában dolgozik egy sportbolt üzletvezetőjeként, hétvégente már koncertjei is vannak” – mondta Gömöri András Máté feleségéről.
„Én egy funkcionális fitneszstúdióban kezdtem csoportos órákat vezetni, tavaly óta pedig már vezetőedzőként, menedzseri pozícióban dolgozom. Időközben testépítésben több kategóriában is megszereztem a profi kártyát. A legnagyobb célom jelenleg a magyar válogatottság megszerzése erőemelőként, hogy 2027-ben magyar címerrel a mezemen állhassak rajthoz egy nemzetközi versenyen. Emellett a hónap végén Magyarországra is hazautazom, mert a Scitec Muscle Beach fitneszfesztivál házigazdája leszek.”
Noha a színészet az utóbbi időben kissé háttérbe szorult, Máté nemrég két komolyabb megkeresést is kapott itthonról. A hazaköltözés azonban egyelőre nem jön szóba.
„Igazán nagy produkciókban egyelőre nem tudok részt venni, de most tudatosan háttérbe helyeztem a színészi karrieremet. Természetesen hiányzik a színpad, a forgatások és az alkotás élménye, ugyanakkor az ezzel járó kiszámíthatatlanság és hektikusság már kevésbé. Az elmúlt két hónapban több különböző ajánlatot kaptam Magyarországról: az egyik egy televíziós műsor lett volna, a másik egy film. Sajnos egyelőre nem tudunk huzamosabb ideig otthon tartózkodni, és jelenleg nem az a terv, hogy végleg hazaköltözzünk, de azt sem mondanám, hogy soha nem fogunk már otthon élni és dolgozni. De nem tartom kizártnak, hogy a 2027–2028-as évadban valamilyen formában ismét többet szerepeljünk Magyarországon” – zárta a beszélgetést Polyák Lilla férje.
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