Polyák Lilla és Gömöri Máté elárulták, mikor költöznének haza

Lassan három éve hagyta el Magyarországot a színészházaspár. Polyák Lilla és Gömöri Máté számára a külföldre költözés nemcsak új kihívásokat, hanem egy újrakezdést is jelentett: idegen országban, új nyelven és civil munkákkal építették fel ismét a mindennapjaikat. Gömöri András Máté Kanadáról nemcsak egy kalandként beszélt, hanem egy olyan utazásként, ami még közelebb hozta őket egymáshoz.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté egyelőre nem terveznek hazaköltözni Kanadából

(Fotó: hot! magazin/Archív)

Polyák Lilla és Gömöri Máté új életet kezdtek a tengerentúlon. Hol élnek pontosan, és mivel foglalkoznak?

új életet kezdtek a tengerentúlon. Hol élnek pontosan, és mivel foglalkoznak? Gömöri András Máté testépítő karrierje mellett civil munkát is vállalt, ahogyan Lilla, az egykoron ismert énekes-, és színésznő is.

testépítő karrierje mellett civil munkát is vállalt, ahogyan Lilla, az egykoron ismert énekes-, és színésznő is. Életük újrakezdéséről adott a magyar sztárpár interjút a hot! magazinnak, amiben azt is elárulták, mikor terveznek hazaköltözni!

Polyák Lilla és Gömöri Máté kapcsolata még erősebb lett Kanadában

Közel három éve él már Kanadában a színészházaspár. A tengerentúlon töltött idő alatt számtalan kihívással szembesültek, ezeket azonban együtt vészelik át, ami a kapcsolatukat is megerősítette.

„Összességében azt tudom mondani, hogy családként végigcsinálni ezt az egész kalandot hatalmas élmény” – kezdte a hot!-nak Máté. – „Bátran vágtunk bele, mert mindig is beszélgettünk Lillával arról, hogy milyen lenne egy teljesen más közegben, egy új országban kipróbálni magunkat. Közel három év után az el­vá­rá­sain­kon felül sikerült teljesíteni a tervet, amit kitűztünk magunk elé. Ráadásul ez az egész még közelebb hozott minket egymáshoz.”

Gömöri András Máté feleségével újra kezdett mindent

Miközben itthon ünnepelt sztárok voltak, Kanadában mindketten civil munkát vállaltak, hogy stabil egzisztenciájuk legyen. Máté eközben testépítőként is komoly karriert épített fel, Lilla pedig egyre sikeresebb a civil szakmájában.

„Lilla két évtized óta ismert énekesnő és színésznő volt, én is közel tíz éven keresztül népszerű színész voltam otthon. Amikor elhagytuk az országot, itt gyakorlatilag senki nem tudta, kik vagyunk: újra kellett kezdenünk mindent egy új nyelven, egy teljesen más kultúrában. Lilla jelenleg Toronto belvárosában dolgozik egy sportbolt üzletvezetőjeként, hétvégente már koncertjei is vannak” – mondta Gömöri András Máté feleségéről.

„Én egy funkcionális fitneszstúdióban kezdtem csoportos órákat vezetni, tavaly óta pedig már vezetőedzőként, menedzseri pozícióban dolgozom. Időközben testépítésben több kategóriában is megszereztem a profi kártyát. A legnagyobb célom jelenleg a magyar válogatottság megszerzése erőemelőként, hogy 2027-ben magyar címerrel a mezemen állhassak rajthoz egy nemzetközi versenyen. Emellett a hónap végén Magyarországra is hazautazom, mert a Scitec Muscle Beach fitneszfesztivál házigazdája leszek.”

Hazaköltözik Polyák Lilla és Gömöri András Máté?

Noha a színészet az utóbbi időben kissé háttérbe szorult, Máté nemrég két komolyabb megkeresést is kapott itthonról. A hazaköltözés azonban egyelőre nem jön szóba.