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A Jóbarátok színésznője elárulta: 25 éves lánya csontrákkal küzd

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 22. 17:00
lauren tomcsaládcsontrák
A Jóbarátok című sorozatból ismert Lauren Tom megrázó bejegyzést osztott meg. 25 éves lánya, Ellie csontrákkal küzd.
Bors
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A 64 éves színésznő, aki Ross Geller barátnőjét, Juliet alakította a sorozat második évadában, az Instagramon tett közzé egy közös fényképet lányával, és nyíltan beszélt a családot ért megpróbáltatásról. Lauren Tom lányát csontrákkal diagnosztizálták.

Csontrákkal küzd a színésznő lánya
Csontrákkal küzd a színésznő lánya / Fotó: PeopleImages (Illusztráció)

Hálás az orvosoknak Lauren Tom, amiért mindent megtesznek csontrákkal küzdő lányáért

Szeretnék megosztani veletek egy nehéz hírt. Ő a gyönyörű lányom, Ellie. Jelenleg oszteoszarkómával (csontrákkal) küzd, és a családommal együtt mindent megteszünk, hogy segítsük a gyógyulását.

Bejegyzésében köszönetet mondott családjának, barátaiknak, valamint a Los Angeles-i Cedars-Sinai kórház orvosainak és ápolóinak. Mint írta:

Mérhetetlen támogatásuk, szeretetük és gondoskodásuk rendkívül sokat jelent számunkra. Megható látni, milyen sokan segítenek.

„Hosszú út áll előttünk” – emelte ki az édesanya, aki kívül-belül gyönyörűnek tartja lányát. A rajongók támogatásukról biztosították a színésznőt - írja a The Sun.

Lauren Tom összesen hét epizódban szerepelt a Jóbarátok című sorozatban. Julie karaktere az első évad utolsó részében jelent meg, amikor Ross Gellerrel együtt tért vissza egy kutatóútról. A színésznő később több más televíziós sorozatban is szerepelt, többek között a Grace Under Fire, a Men in Trees (A férfi fán terem) és a Supernatural (Odaát) című produkciókban.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu