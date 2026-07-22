A Jóbarátok színésznője elárulta: 25 éves lánya csontrákkal küzd

A 64 éves színésznő, aki Ross Geller barátnőjét, Juliet alakította a sorozat második évadában, az Instagramon tett közzé egy közös fényképet lányával, és nyíltan beszélt a családot ért megpróbáltatásról. Lauren Tom lányát csontrákkal diagnosztizálták.

Csontrákkal küzd a színésznő lánya / Fotó: PeopleImages (Illusztráció)

Hálás az orvosoknak Lauren Tom, amiért mindent megtesznek csontrákkal küzdő lányáért

Szeretnék megosztani veletek egy nehéz hírt. Ő a gyönyörű lányom, Ellie. Jelenleg oszteoszarkómával (csontrákkal) küzd, és a családommal együtt mindent megteszünk, hogy segítsük a gyógyulását.

‘Friends’ alum shares 25-year-old daughter’s ‘tough’ bone cancer diagnosis https://t.co/rmpP2yLN7v pic.twitter.com/SR62eGlDX0 — New York Post (@nypost) July 21, 2026

Bejegyzésében köszönetet mondott családjának, barátaiknak, valamint a Los Angeles-i Cedars-Sinai kórház orvosainak és ápolóinak. Mint írta:

Mérhetetlen támogatásuk, szeretetük és gondoskodásuk rendkívül sokat jelent számunkra. Megható látni, milyen sokan segítenek.

„Hosszú út áll előttünk” – emelte ki az édesanya, aki kívül-belül gyönyörűnek tartja lányát. A rajongók támogatásukról biztosították a színésznőt - írja a The Sun.

Lauren Tom összesen hét epizódban szerepelt a Jóbarátok című sorozatban. Julie karaktere az első évad utolsó részében jelent meg, amikor Ross Gellerrel együtt tért vissza egy kutatóútról. A színésznő később több más televíziós sorozatban is szerepelt, többek között a Grace Under Fire, a Men in Trees (A férfi fán terem) és a Supernatural (Odaát) című produkciókban.