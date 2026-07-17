Kitálaltak az asztrológusok: öthónapnyi hazugság és titok lepleződik le, ez a 4 csillagjegy teljesen összeomolhat az igazságtól

Az asztrológusok szerint a Neptunusz olyan hazugságokat és titkokat fog felfedni, amelyeket öt hónapon át rejtegettek egyes csillagjegyek elől. Ez az igazság talán nem lesz könnyen elfogadható, de a javunkat szolgálja majd. Ha nyitottan fogadod mindazt, amit megtudsz, ez az időszak jelentős pozitív változásokat hozhat az életedben.
A te esetedben, Kos, úgy tűnik, eddig saját magaddal sem voltál teljesen őszinte. Mostantól egészen december 12-ig, amikor a Neptunusz retrográd időszaka véget ér, fontos, hogy őszintébben nézz szembe önmagaddal. Lehet, hogy meglepődsz azon, mire jutsz egy alapos önvizsgálat során.
Hamarosan felismered a benned rejlő lehetőségeket, és teljes erőbedobással kezded azokat kibontakoztatni. Felfedezed a saját tehetségedet. Ez nagyobb önbizalmat adhat az életutaddal kapcsolatban, különösen kilenc év múlva, amikor a Jupiter a Kos jegyébe lép. Addig is érdemes teret adnod a kreativitásodnak és önazonosságodnak.
Jó vagy rossz értelemben, 2026. december 12-ig egy fontos igazságra fogsz ráébredni. A Neptunusz retrográd időszaka arra mutat rá, hogy elszalasztottál egy lehetőséget, Bak. Ennek nem az a célja, hogy megbánást vagy csalódottságot érezz, hanem hogy új lendületet adjon, és cselekvésre ösztönözzön. Nem szeretnél több lehetőséget elszalasztani.
Ez az időszak elsősorban az otthonoddal és a családi életeddel kapcsolatos területeket érinti. Elképzelhető, hogy lakásfelújításba kezdesz, vagy költözést tervezel. Emellett egy váratlan pénzügyi lehetőség is felbukkanhat, amely segítséget jelenthet számodra. Ugyanakkor érdemes megfontolni, kiben bízol meg. Arra is ráébredhetsz, hogy a családod egyes tagjai nem voltak őszinték veled, és eljött az ideje, hogy tisztázd velük a helyzetet.
Most azok az emberek lepleződnek le, akik nem voltak őszinték veled a munkahelyeden, és az is világossá válik, hogy miben akadályoztad saját magadat a karriered során. Mivel a Neptunusz kedvező kapcsolatba kerül a Jupiterrel a személyes bevételeket jelképező második életterületeden, olyan pénzügyi ötleteid születhetnek, amelyek alapjaiban változtathatják meg a helyzetedet. Ugyanakkor nem biztos, hogy könnyű lesz szembenézni a valósággal.
Eljött az idő, hogy bátran kövesd a céljaidat, Rák. Mostantól decemberig lehetőség nyílhat a szakmai előrelépésre, de ehhez ki kell lépned a komfortzónádból, és nagyobb lépéseket kell tenned. Kérd azt az előléptetést, vagy jelentkezz álmaid állására, még akkor is, ha félelmek vannak benned. Az asztrológiai értelmezés szerint a Neptunusz most támogat téged, és a következő öt hónapban kedvező pénzügyi időszakra számíthatsz.
Megváltozik a jövőről alkotott elképzelésed, Mérleg. Az a fontos igazság, amelyre a Neptunusz retrográd időszaka alatt ráébredsz, új irányba terelheti a karrieredet és a hosszú távú céljaidat. Emellett a társas kapcsolataid is pozitív változásokon mehetnek keresztül, bár előfordulhat, hogy néhány nem őszinte baráttól búcsút kell venned.
Hamarosan megtapasztalod, milyen fantasztikus ereje lehet egy valódi közösségnek. Arra is rá fogsz jönni, kik voltak kétszínűek veled, és kit kell kizárnod az életedből, mert valójában nem támogat téged. Ha valaki – legyen az barát vagy akár a párod – folyamatosan visszahúz, itt az ideje, hogy elengedd. Ez nem lesz könnyű, de hosszú távon sokkal jobban fogsz boldogulni nélküle.
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