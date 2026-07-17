Kitálaltak az asztrológusok: öthónapnyi hazugság és titok lepleződik le, ez a 4 csillagjegy teljesen összeomolhat az igazságtól

Az asztrológusok szerint a Neptunusz olyan hazugságokat és titkokat fog felfedni, amelyeket öt hónapon át rejtegettek egyes csillagjegyek elől. Ez az igazság talán nem lesz könnyen elfogadható, de a javunkat szolgálja majd. Ha nyitottan fogadod mindazt, amit megtudsz, ez az időszak jelentős pozitív változásokat hozhat az életedben.

Döbbenetes igazságra ébred ez a 4 csillagjegy – te is köztük vagy?

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Döbbenetes igazságra ébred ez a 4 csillagjegy – te is köztük vagy?

1. Kos

A te esetedben, Kos, úgy tűnik, eddig saját magaddal sem voltál teljesen őszinte. Mostantól egészen december 12-ig, amikor a Neptunusz retrográd időszaka véget ér, fontos, hogy őszintébben nézz szembe önmagaddal. Lehet, hogy meglepődsz azon, mire jutsz egy alapos önvizsgálat során.

Hamarosan felismered a benned rejlő lehetőségeket, és teljes erőbedobással kezded azokat kibontakoztatni. Felfedezed a saját tehetségedet. Ez nagyobb önbizalmat adhat az életutaddal kapcsolatban, különösen kilenc év múlva, amikor a Jupiter a Kos jegyébe lép. Addig is érdemes teret adnod a kreativitásodnak és önazonosságodnak.

2. Bak

Jó vagy rossz értelemben, 2026. december 12-ig egy fontos igazságra fogsz ráébredni. A Neptunusz retrográd időszaka arra mutat rá, hogy elszalasztottál egy lehetőséget, Bak. Ennek nem az a célja, hogy megbánást vagy csalódottságot érezz, hanem hogy új lendületet adjon, és cselekvésre ösztönözzön. Nem szeretnél több lehetőséget elszalasztani.

Ez az időszak elsősorban az otthonoddal és a családi életeddel kapcsolatos területeket érinti. Elképzelhető, hogy lakásfelújításba kezdesz, vagy költözést tervezel. Emellett egy váratlan pénzügyi lehetőség is felbukkanhat, amely segítséget jelenthet számodra. Ugyanakkor érdemes megfontolni, kiben bízol meg. Arra is ráébredhetsz, hogy a családod egyes tagjai nem voltak őszinték veled, és eljött az ideje, hogy tisztázd velük a helyzetet.