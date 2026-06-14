G.w.M így tette fel a nagy kérdést Kulcsár Edinának: Évekkel az esküvő után került elő az intim videó

Kulcsár Edina és G.w.M kétségtelenül az ország egyik legismertebb házaspárjává váltak az elmúlt években, amihez persze az is nagyban hozzájárult, hogy döntéseikkel sokszor kiverték a biztosítékot a követőiknél. Különösen az akasztotta ki az embereket, hogy a szerelmesek Kulcsár Edina válása után szinte azonnal felvállalták a kapcsolatukat, majd jött a bejelentés, hogy úton van a közös baba. Így persze már egy esküvő is dukált, igaz, nem éppen olyan, amilyet szerettek volna. A lánykérés azonban úgy tűnik, nagyon különlegesre sikerült, amiről most, évekkel később került elő a teljes videó.

Kulcsár Edina és G.w.M esküvője 2023 februárjában volt, a lakodalom viszont azóta is várat magára (Fotó: Mediaworks Archív)

Bár Kulcsár Edina és G.w.M családjának mindennapjaiba folyton beleláthatunk a közösségi oldalaikon, sőt, a sztáranyuka a szerelmükről és a kapcsolatuk kezdetéről is szívesen mesél a követőinek, a lánykérésről készült videót azonban eddig megtartotta magának. Most azonban valami megváltozott, és Kulcsár Edina TikTok-oldalán mutatta meg a romantikus pillanatot. A felvételen jól látható, hogy az influenszer hasa már jócskán gömbölyödik, ugyanis nem sokkal az esküvő előtt, 2022 decemberében került sor az eljegyzésre, így februárban az oltár elé is várandósan állt.

Kulcsár Edina G.w.M mellett képzeli el az életét az első pillanattól kezdve, mégis meglepte a lánykérés (Fotó: TikTok)

Virágok, felirat, tűzijáték: Kulcsár Edina teljesen elolvadt

Márk a nagy kérdést végül a lakásban tette fel, miután kint előkészítette a virágokkal és gyertyákkal díszített hatalmas, világító Marry Me feliratot, amire az ablakból tökéletesen rá lehetett látni. Miután ezt megmutatta kedvesének, Edina annyira ledöbbent, hogy csak egy „Jézusom” hagyta el a száját az első pillanatban. Ezt követően a rapper letérdelt, és saját maga is feltette a nagy kérdést. Edinának azonnal potyogni kezdtek a könnyei, és ő is térdre rogyva mondott igent szerelmének. Ráadásul G.w.M annyira kitett magáért, hogy még tűzijáték is volt az igen után. És bár a lagzi akkor Kulcsár Edina várandóssága és Amara születése miatt elmaradt, a sztárpár elmondása szerint több mint 3 évvel az első után itt az ideje, hogy tartsanak egy igazi világraszóló esküvőt, lagzival és mindennel, ami csak belefér. Bár azt, hogy pontosan milyen hamar kerül erre sor, egyelőre nem árulták el.