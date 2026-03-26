Gáspár Evelin büszke a származására: „Miért akarnám ezt a ritka kincset kiölni magamból?”

Gáspár Evelin a Nőfilter podcast legújabb adásában beszélgetett múlt és jövő, illetve származás témájában, ahol kendőzetlen őszinteséggel vallott az érzéseiről.

Gáspár Evelin szerint mindenkinek büszkének kell lennie arra, hogy honnan származik (Fotó: Mediaworks archív)

Gáspár Evelin nagyon tiszteli a felmenőit

A Nőfilter podcastben Lengyel Erika beszélgetett Tóth Gabival, Gáspár Beával és Evelinnel, ahol ezúttal azt vették górcső alá, hogy hol is van igazán a “helyük”. Ki-hol érzi jól magát, vidéken, Budapesten, vagy akár külföldön? Mélyebb témák, többek között a származási kérdés is szóba kerültek a beszélgetésben, ahol Bea asszony határozottan szólalt fel: elárulta, hogy a hírnév ellenére sosem tartott tőle, hogy lányai elfelejtik majd, hogy kik ők és ki jelenti a családot.

Mindegyik gyerekem esetében tudom azt, főleg Evelinnél, hogy nagyon tudja magát kontrollálni. Benne alapvetően ott van, hogy tiszteli a felmenőit. Ő a nagyapjával és anyukámmal is jó viszonyt ápol, ő az, aki tényleg felemeli a telefont.

Gáspár Evelin mindezt a saját szemszögéből is csak megerősíteni tudta, szerinte ugyanis soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan származunk.

Ha azt nézzük, hogy én egy ezer fős cigány faluból jövök, illetve a családom is, ahová eljutottunk, az nagyon nagy dolog szerintem. Ehhez nyilván az is kell, hogy ne felejtsd el, honnan jöttél, kik a nagyszüleid

– fakadt ki Evelin, majd hozzátette: értetlenül áll a tény előtt, hogy több ismerőse vagy rokona még a nevét is elhagyta.

Több rokonom letagadja, hogy cigány, megváltoztatta a cigány vezetéknevét és felvette inkább a férjéét. De azért ha ránézel, azért vannak ismertetőjelek, miért kell ezt megtagadni? Szerintem ezzel a közvetlen környezetedben csinálsz magadból bohócot.

Gáspár Győző lánya úgy véli, nemcsak külső jegyek, hanem például a beszéd is egy fontos kulcsa annak, hogy büszke legyen a hovatartozására.

Én nagyon palócosan beszélek, tudom, el lehetne menni beszédtanárhoz, de miért akarjam ezt a kincset kiölni magamból?

Gáspár Evelin Szijjártó Péter oldalán tűnik fel mostanában

Mint ismeretes, a beruházások mentén rengeteg lakossági fórumon is részt vesznek.

Én azt látom, hogy a vidékei emberek büszkék arra, hogy honnan származnak, lelkesek és nagy bennük a pozitivitás, büszkén képviselik a vidéket

– árulta el Evelin, majd hozzátette, jelenlegi helyzete miatt a budapesti életvitel jobban fekszik neki, ugyanakkor a vidéki életnek sosem felejti el a maga szépségeit.