Gáspár Evelin büszke a származására: „Miért akarnám ezt a ritka kincset kiölni magamból?”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 11:30
podcastszármazás
A Gáspár család idősebbik lánya egy podcast beszélgetésben árulta el, hogy mennyire fontosak neki a gyökerei. Gáspár Evelin büszke arra, hogy honnan érkezett.

Gáspár Evelin a Nőfilter podcast legújabb adásában beszélgetett múlt és jövő, illetve származás témájában, ahol kendőzetlen őszinteséggel vallott az érzéseiről.

Gáspár Evelin szerint mindenkinek büszkének kell lennie arra, hogy honnan származik (Fotó: Mediaworks archív)

Gáspár Evelin nagyon tiszteli a felmenőit

A Nőfilter podcastben Lengyel Erika beszélgetett Tóth Gabival, Gáspár Beával és Evelinnel, ahol ezúttal azt vették górcső alá, hogy hol is van igazán a “helyük”. Ki-hol érzi jól magát, vidéken, Budapesten, vagy akár külföldön? Mélyebb témák, többek között a származási kérdés is szóba kerültek a beszélgetésben, ahol Bea asszony határozottan szólalt fel: elárulta, hogy a hírnév ellenére sosem tartott tőle, hogy lányai elfelejtik majd, hogy kik ők és ki jelenti a családot.

Mindegyik gyerekem esetében tudom azt, főleg Evelinnél, hogy nagyon tudja magát kontrollálni. Benne alapvetően ott van, hogy tiszteli a felmenőit. Ő a nagyapjával és anyukámmal is jó viszonyt ápol, ő az, aki tényleg felemeli a telefont.

Gáspár Evelin mindezt a saját szemszögéből is csak megerősíteni tudta, szerinte ugyanis soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan származunk.

Ha azt nézzük, hogy én egy ezer fős cigány faluból jövök, illetve a családom is, ahová eljutottunk, az nagyon nagy dolog szerintem. Ehhez nyilván az is kell, hogy ne felejtsd el, honnan jöttél, kik a nagyszüleid

fakadt ki Evelin, majd hozzátette: értetlenül áll a tény előtt, hogy több ismerőse vagy rokona még a nevét is elhagyta.

Több rokonom letagadja, hogy cigány, megváltoztatta a cigány vezetéknevét és felvette inkább a férjéét. De azért ha ránézel, azért vannak ismertetőjelek, miért kell ezt megtagadni? Szerintem ezzel a közvetlen környezetedben csinálsz magadból bohócot.

Gáspár Győző lánya úgy véli, nemcsak külső jegyek, hanem például a beszéd is egy fontos kulcsa annak, hogy büszke legyen a hovatartozására. 

Én nagyon palócosan beszélek, tudom, el lehetne menni beszédtanárhoz, de miért akarjam ezt a kincset kiölni magamból?

Gáspár Evelin Szijjártó Péter oldalán tűnik fel mostanában

Mint ismeretes, a beruházások mentén rengeteg lakossági fórumon is részt vesznek. 

Én azt látom, hogy a vidékei emberek büszkék arra, hogy honnan származnak, lelkesek és nagy bennük a pozitivitás, büszkén képviselik a vidéket

árulta el Evelin, majd hozzátette, jelenlegi helyzete miatt a budapesti életvitel jobban fekszik neki, ugyanakkor a vidéki életnek sosem felejti el a maga szépségeit. 

"Az emberek szíve és mentalitása sokkal jobban tetszik, meg persze a tiszta környezet. Ott leállnak velem beszélgetni, visszaköszönnek, ha köszönök, szerintem ez etikett. Illetve nekem vidékhez köthető a családom is."

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
