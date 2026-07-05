„Bemosnék önmagamnak” – Sokkoló vallomást tett a ValóVilág sztárja, saját múltja elől menekül!

A ValóVilág egykori szívtiprója, Fenyvesi Barna döbbenetesen őszinte interjúban beszélt arról, milyen súlyos árat kell fizetnie a televíziós hírnévért a mindennapokban.

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Fenyvesi Barna legszívesebben bemosna magának

A képernyőn látott gátlástalan magatartás és a botrányok ugyanis teljesen eltorzították a róla kialakult képet, ami mára teljesen ellehetetleníti a szerelmi életét. A reality-szereplő odáig jutott, hogy ha ránéz a saját közösségi oldalára, legszívesebben behúzna egyet önmagának.

Meghatározza a mostani jelenemet, és nehéz ebből egy kicsit így kilábalni, vagy túlnőni ezen. Ha meglátnám magam, én is azt mondanám, hogy legszívesebben bemosnék magamnak, mert ott van az arcomon ez a mosoly, ott van állandóan. Ha megnéz bárki a közösségi médiában, egy képet lát, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez nagyon fekete-fehér ahhoz képest, ami valójában vagyok

– kezdte önkritikusan Barna a Borsnak.

A színfalak mögött azonban egy teljesen más ember rejtőzik, mint akit a nézők megismerhettek. Barna tisztában van azzal, hogy ha valaki megjárja a valóságshow-k világát, arra azonnal rásütik, hogy egy „hülye gyerek”. Ő azonban egészen más perspektívából tekint erre az egészre.

„Egy normális családban nőttem fel, normális értékrenddel, és mivel látom magamat külső szemmel is, megértem, hogyan látják sokan csak azt, amit a tévéképernyőn. Ettől függetlenül én munkaként tekintek ezekre a trash műsorokra, és ezt szerintem nagyon kevesen látják ilyen szemmel, vagy ilyen perspektívából körülbelül senki nem nézi úgy, ahogy én látom. Bár nem színész vagyok, mert nem rendelkezem semmiféle ilyesfajta produktummal, de úgy gondolom, hogy van affinitásom ahhoz, hogy lássam, mi érdekes a nézőnek. Ezáltal nem megjátszom magam, hanem egy adott részt adok, vagy láttatok magamból, de nyilván tudatosan cselekszem minden egyes ilyen reality műsorban. Tehát az is én vagyok, amit belőlem látnak, csak egy kisebb oldalam, ami a nagyvilág elé kerül, mert tudom, hogy ez eladható.”

Kettős élet és a trash kőkemény üzlete

Barna nyíltan beszélt arról is, hogy a műsorok készítése során pontosan tudja, mire vágynak a nézők: drámára, balhéra és szerelemre. Megtanult ilyen fejjel gondolkodni, és szerinte ehhez éppolyan határozottság és tudatosság kell, mint egy porszívóügynöknek a saját menedzseléséhez. Bár a legelső műsorában, a ValóVilágban még nem volt tudatos, azóta sokat változott. Nem bánta meg a szerepléseit, de elismeri, hogy ezek a műsorok nevelik az életre. Az interjúban arra is kitért, amiről a többi szereplő mélyen hallgat: a pénzre.

Soha nem mer erről senki sem beszélni, egyik szereplő sem, hogy milyen anyagi vonzatokkal jár bármilyen tévészereplés, de én amúgy bátran merek erről nyilatkozni, mert igenis jár. Körülbelül három éve főként a reality szereplésekből élek, nyilván nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában, Németországban és Svájcban is. Ebből fel lehet építeni egy alapot, el lehet érni saját magadnak, hogy legyen normális autód, normális ruhád, normális életed, tehát egy magas életszínvonalon élj. De a trash részében maximum még egy-két, nagyon maximum három évig látom magamat. Nem szeretném ezt a szerepet tíz év múlva is betölteni.

A hétköznapokban Barna elmondása szerint egy teljesen visszafogott, nyugodt életet él: sportol, főz, és értelmes programokat csinál. A legnagyobb drámája azonban az, hogy a felépített imázsa miatt a belső értékei – mint az empátia vagy a figyelmesség – teljesen láthatatlanok maradnak a nők számára.