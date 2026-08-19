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Ami fejfájásként és bizsergésként kezdődött, lesújtó diagnózissá vált egy ötgyermekes anyuka számára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors daganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 19. 20:00
anyaötgyermekes
Régi sziklamászó balesetnek hitték az orvosok az ötgyermekes anya tüneteit, de kiderült: gyógyíthatatlan, agresszív agydaganata van.

A 40 éves Bryony Hillnél kezdetben migrént és íngyulladást állapítottak meg az orvosok, miközben a testében egy pókhálószerűen terjedő glioblastoma növekedett. Az anya hirtelen rohamot kapott az ágyában, az életmentő vizsgálatok után pedig közölték a családdal a lesújtó hírt: a daganat műthetetlen.

Bryony Hill a jobb oldalon - Fotó: GoFundMe / GoFundMe

A Nottinghamshire-ből származó ötgyermekes anya, Bryony Hill először még 2025 szeptemberében fordult orvoshoz visszatérő, erős fejfájások miatt, és a vizsgálat során azt is megemlítette, hogy egy furcsa dudort érez a koponyáján. Az orvosok ekkor még nem gyanakodtak komolyabb bajra, és egyszerű migrén elleni gyógyszereket írtak fel a nőnek. 

Egy hónappal később azonban újabb, aggasztó panaszok jelentkeztek: Bryonynál elviselhetetlen fájdalom alakult ki a jobb lábában, ami miatt végül a sürgősségi osztályra ment. Mivel a nő 18 évvel korábban sziklamászás közben pontosan ugyanezt a lábát törte el – és a csontokat a mai napig rögzítik a beültetett csavarok –, az orvosok gyorsan összekötötték a múltat a jelennel. Úgy vélték, a panaszokat egy egyszerű íngyulladás (tendonitis) okozza, ezért mankókkal és fájdalomcsillapítókkal küldték haza a beteget. 

A helyzet azonban 2026 áprilisára kritikusra fordult. Bryony megmagyarázhatatlan, erős bizsergést és hangyamászkálást kezdett érezni a jobb lábfejében, a tünet pedig ahelyett, hogy enyhült volna, fokozatosan kúszott egyre feljebb a teste jobb oldalán. Az állapota végül annyira leromlott, hogy a biztonsága érdekében a vezetést is kénytelen volt abba hagyni, mert már egyáltalán nem érezte a saját lábát. Ha leejtett valamit a földre, észre sem vette, mert a folyamatos zsibbadáson kívül teljesen érzéketlenné vált a végtagja. 

Bár az orvos ekkor már beütemezett egy MRI-vizsgálatot, a sors megelőzte a családot. Egy nappal azelőtt, hogy elutaztak volna a Bryony 40. születésnapjára szervezett családi nyaralásra, a nő az éjszaka közepén egy brutális rohamot kapott. A kiérkező mentősök gyűrűjében tért magához, a kórházi sürgősségi MRI pedig azonnal kimutatta a rettegett daganatot. Bár az első szakvélemény még kettes stádiumról szólt, a szövetminta-vétel (biopszia) végül a legrosszabb forgatókönyvet igazolta: negyedik stádiumú glioblastoma. 

A glioblastoma az agydaganatok legagresszívabb fajtája, amely rendkívül gyorsan növekszik és épül be a környező szövetekbe. Bryony esete azért is tragikus és műthetetlen, mert a tumor nem egy különálló, jól kivehető masszát képez, hanem mint egy pókháló, szétterjedve szövi át az egész központi idegrendszert. Emiatt a sebészek nem tudják eltávolítani a daganatot a kritikus elhelyezkedése miatt. 

A család most az idővel fut versenyt. Mivel a hivatalos álláspont szerint a betegség gyógyíthatatlan, Bryony férje, a 42 éves James folyamatosan az internetet bújja, hogy valamilyen külföldi, alternatív kezelést találjon. A hozzátartozók adománygyűjtésbe kezdtek, hogy finanszírozni tudják a kísérleti terápiákat, remélve, hogy így értékes plusz időt nyerhetnek az anyának, akire öt gyermek vár otthon. 

Orvosi háttér és lehetőségek

Differenciáldiagnózis (Lehetséges kórképek):
Hasonló, féloldali zsibbadással és mozgásszervi panaszokkal járó esetekben az orvosoknak az alábbi lehetőségeket kell vizsgálniuk:

  1. Ortopédiai vagy lokális idegkárosodások: Régi törések szövődményei, krónikus íngyulladás (tendonitis) vagy perifériás idegbecsípődés.
  2. Központi idegrendszeri daganatok: Elsődleges rosszindulatú agydaganatok (például a glioblastoma multiforme), vagy más daganatokból származó agyi áttétek (metasztázisok).
  3. Dematizációs és egyéb neurológiai kórképek: Sclerosis multiplex (SM) vagy enyhébb stroke, amelyek szintén okozhatnak fokozatosan romló féloldali zsibbadást vagy hirtelen rohamokat.

Kezelési opciók stádiumú glioblastoma esetén:
Mivel a sebészi kimetszés a tumor diffúz, pókhálószerű terjedése miatt jelenleg nem lehetséges, az alábbi palliatív kezelések alkalmazhatók:

  • Sugár- és kemoterápia: Célzott onkológiai protokollok, amelyek célja a daganat növekedési ütemének lassítása és a túlélés meghosszabbítása.
  • Tüneti és rohamgátló terápia: Antiepileptikumok (görcsgátlók) beállítása az agyi irritáció okozta epilepsziás rohamok megelőzésére, valamint szteroidok alkalmazása az agyi ödéma (duzzanat) csökkentésére.
  • Klinikai kísérletek és innovatív terápiák: Nemzetközi klinikai kutatásokban, immunterápiákban vagy célzott molekuláris kezelésekben való részvétel alternatív külföldi klinikákon.

 

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