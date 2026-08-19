Ami fejfájásként és bizsergésként kezdődött, lesújtó diagnózissá vált egy ötgyermekes anyuka számára

A 40 éves Bryony Hillnél kezdetben migrént és íngyulladást állapítottak meg az orvosok, miközben a testében egy pókhálószerűen terjedő glioblastoma növekedett. Az anya hirtelen rohamot kapott az ágyában, az életmentő vizsgálatok után pedig közölték a családdal a lesújtó hírt: a daganat műthetetlen.

Bryony Hill a jobb oldalon - Fotó: GoFundMe / GoFundMe

A Nottinghamshire-ből származó ötgyermekes anya, Bryony Hill először még 2025 szeptemberében fordult orvoshoz visszatérő, erős fejfájások miatt, és a vizsgálat során azt is megemlítette, hogy egy furcsa dudort érez a koponyáján. Az orvosok ekkor még nem gyanakodtak komolyabb bajra, és egyszerű migrén elleni gyógyszereket írtak fel a nőnek.

Egy hónappal később azonban újabb, aggasztó panaszok jelentkeztek: Bryonynál elviselhetetlen fájdalom alakult ki a jobb lábában, ami miatt végül a sürgősségi osztályra ment. Mivel a nő 18 évvel korábban sziklamászás közben pontosan ugyanezt a lábát törte el – és a csontokat a mai napig rögzítik a beültetett csavarok –, az orvosok gyorsan összekötötték a múltat a jelennel. Úgy vélték, a panaszokat egy egyszerű íngyulladás (tendonitis) okozza, ezért mankókkal és fájdalomcsillapítókkal küldték haza a beteget.

A helyzet azonban 2026 áprilisára kritikusra fordult. Bryony megmagyarázhatatlan, erős bizsergést és hangyamászkálást kezdett érezni a jobb lábfejében, a tünet pedig ahelyett, hogy enyhült volna, fokozatosan kúszott egyre feljebb a teste jobb oldalán. Az állapota végül annyira leromlott, hogy a biztonsága érdekében a vezetést is kénytelen volt abba hagyni, mert már egyáltalán nem érezte a saját lábát. Ha leejtett valamit a földre, észre sem vette, mert a folyamatos zsibbadáson kívül teljesen érzéketlenné vált a végtagja.

Bár az orvos ekkor már beütemezett egy MRI-vizsgálatot, a sors megelőzte a családot. Egy nappal azelőtt, hogy elutaztak volna a Bryony 40. születésnapjára szervezett családi nyaralásra, a nő az éjszaka közepén egy brutális rohamot kapott. A kiérkező mentősök gyűrűjében tért magához, a kórházi sürgősségi MRI pedig azonnal kimutatta a rettegett daganatot. Bár az első szakvélemény még kettes stádiumról szólt, a szövetminta-vétel (biopszia) végül a legrosszabb forgatókönyvet igazolta: negyedik stádiumú glioblastoma.