Ami fejfájásként és bizsergésként kezdődött, lesújtó diagnózissá vált egy ötgyermekes anyuka számára

A 40 éves Bryony Hillnél kezdetben migrént és íngyulladást állapítottak meg az orvosok, miközben a testében egy pókhálószerűen terjedő glioblastoma növekedett. Az anya hirtelen rohamot kapott az ágyában, az életmentő vizsgálatok után pedig közölték a családdal a lesújtó hírt: a daganat műthetetlen.
A Nottinghamshire-ből származó ötgyermekes anya, Bryony Hill először még 2025 szeptemberében fordult orvoshoz visszatérő, erős fejfájások miatt, és a vizsgálat során azt is megemlítette, hogy egy furcsa dudort érez a koponyáján. Az orvosok ekkor még nem gyanakodtak komolyabb bajra, és egyszerű migrén elleni gyógyszereket írtak fel a nőnek.
Egy hónappal később azonban újabb, aggasztó panaszok jelentkeztek: Bryonynál elviselhetetlen fájdalom alakult ki a jobb lábában, ami miatt végül a sürgősségi osztályra ment. Mivel a nő 18 évvel korábban sziklamászás közben pontosan ugyanezt a lábát törte el – és a csontokat a mai napig rögzítik a beültetett csavarok –, az orvosok gyorsan összekötötték a múltat a jelennel. Úgy vélték, a panaszokat egy egyszerű íngyulladás (tendonitis) okozza, ezért mankókkal és fájdalomcsillapítókkal küldték haza a beteget.
A helyzet azonban 2026 áprilisára kritikusra fordult. Bryony megmagyarázhatatlan, erős bizsergést és hangyamászkálást kezdett érezni a jobb lábfejében, a tünet pedig ahelyett, hogy enyhült volna, fokozatosan kúszott egyre feljebb a teste jobb oldalán. Az állapota végül annyira leromlott, hogy a biztonsága érdekében a vezetést is kénytelen volt abba hagyni, mert már egyáltalán nem érezte a saját lábát. Ha leejtett valamit a földre, észre sem vette, mert a folyamatos zsibbadáson kívül teljesen érzéketlenné vált a végtagja.
Bár az orvos ekkor már beütemezett egy MRI-vizsgálatot, a sors megelőzte a családot. Egy nappal azelőtt, hogy elutaztak volna a Bryony 40. születésnapjára szervezett családi nyaralásra, a nő az éjszaka közepén egy brutális rohamot kapott. A kiérkező mentősök gyűrűjében tért magához, a kórházi sürgősségi MRI pedig azonnal kimutatta a rettegett daganatot. Bár az első szakvélemény még kettes stádiumról szólt, a szövetminta-vétel (biopszia) végül a legrosszabb forgatókönyvet igazolta: negyedik stádiumú glioblastoma.
A glioblastoma az agydaganatok legagresszívabb fajtája, amely rendkívül gyorsan növekszik és épül be a környező szövetekbe. Bryony esete azért is tragikus és műthetetlen, mert a tumor nem egy különálló, jól kivehető masszát képez, hanem mint egy pókháló, szétterjedve szövi át az egész központi idegrendszert. Emiatt a sebészek nem tudják eltávolítani a daganatot a kritikus elhelyezkedése miatt.
A család most az idővel fut versenyt. Mivel a hivatalos álláspont szerint a betegség gyógyíthatatlan, Bryony férje, a 42 éves James folyamatosan az internetet bújja, hogy valamilyen külföldi, alternatív kezelést találjon. A hozzátartozók adománygyűjtésbe kezdtek, hogy finanszírozni tudják a kísérleti terápiákat, remélve, hogy így értékes plusz időt nyerhetnek az anyának, akire öt gyermek vár otthon.
Differenciáldiagnózis (Lehetséges kórképek):
Hasonló, féloldali zsibbadással és mozgásszervi panaszokkal járó esetekben az orvosoknak az alábbi lehetőségeket kell vizsgálniuk:
Kezelési opciók stádiumú glioblastoma esetén:
Mivel a sebészi kimetszés a tumor diffúz, pókhálószerű terjedése miatt jelenleg nem lehetséges, az alábbi palliatív kezelések alkalmazhatók:
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