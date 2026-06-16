„Csak a trasht látták belőlem” – Döbbenetes őszinteséggel vallott a magánéleti kudarcairól Fenyvesi Barna

A képernyőn látott nők tucatjai és a botrányos tévés szereplések miatt kialakult kép komoly gátat szab az ismert ValóVilág valóságshow-szereplő szerelmi életének. A hírnév árnyoldalairól beszélve Fenyvesi Barna őszintén bevallotta, hogy a korábbi „nőcsábász” imázsa hatalmas hátrányt jelent számára, amikor egy normális lánnyal próbálna komoly kapcsolatot kialakítani.

VV Barna, azaz Fenyvesi Barna kapcsolatai halálnak vannak ítélve a múltja miatt

(Fotó: Youtube)

Fenyvesi Barna: „Belőlem általában csak a trasht látták”

Barna jól tudja, hogy a nézők fejében egy felszínes, balhés és folyamatosan csajozó karakterként él, amit saját bevallása szerint kizárólag magának köszönhet. Bár a tévézést profi módon, munkaként fogja fel – ahol a nézettségért bele kell menni a konfliktusokba és a szerelmi szálakba –, a való életben sokkal összetettebb személyiségnek tartja magát. Ezt bizonyítja az a sikeres TikTok- és YouTube-sorozata is, amelyben hajléktalan emberek sorsát mutatta be, emberséget és figyelmet adva nekik.

Zavarja az egómat, hogy a bizonyosan hülye gyerek megítélést kapom sokszor a különböző trash műsorok miatt, és azért van affinitásom azonnal sokkal több dologhoz. Belőlem azért általában az ember csak a trash-t látta, csak a csajozást, különböző műsorokat, amiben mindig valószínűleg ugyanaz volt a forgatókönyv, csak a lányok voltak különbözőek. Szerettem volna megmutatni a külvilág felé, hogy van egy ilyen oldalam is, mert az én karakterem, a lényem, az egy összetettebb dolog.

– magyarázta a tartalomgyártó, aki büszke a pozitív visszajelzésekre.

Emiatt bukja el a komoly nőket

Bár a kommentelők beszólásain csak mosolyog, a magánéletben már korántsem ilyen vicces a helyzet. Barna elárulta, hogy jelenleg is szingli, és bár nagyon küzd egy lány szívéért, a múltja komoly falakat emel közéjük. A nők ugyanis nemcsak tőle tartanak, hanem attól is, hogy a környezetük mit fog szólni ahhoz, hogy ők a „következők a sorban” a hírhedt nőcsábász mellett.

Az sokszor már zavaróbb volt, hogy amikor valakivel próbáltam komolyabban ismerkedni, akkor ez egy nagy hátrányt jelentett egy komolyabb kapcsolat kialakításánál. Nem is feltétlenül az, hogy rólam milyen képet alakítanak ki, hanem inkább az, hogy a párom hogyan látja ezt, vagy hogy a kapcsolatot hogyan ítélik meg emiatt. Például úgy, hogy „na, ő is beállt a sorba” vagy „na, ő a következő”, miközben egy teljesen normális lányról van szó. Az zavar jobban, hogy én nem tudom befolyásolni azt, hogy őt ez mennyire érinti vagy zavarja. Jelenleg szingli vagyok, de most küzdök egy lány szívéért. Egyelőre még nem sikerült elérnem a célomat, részben ezekből a problémákból kifolyólag, és ez egy elég nagy hátrány számomra.

Barna tehát nem adja fel: reméli, hogy a kiszemelt hölgy végül a képernyős karakter mögött meglátja a valódi, értékes embert is.