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Horror: emberi maradványokat ástak ki az építőmunkások egy ház kertjében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 19. 21:00
házfelújítás
Felújítás közben emberi maradványokat találtak a munkások.

Rendőrségi kordon zárt le egy londoni ingatlant, miután a kertben dolgozó munkások megdöbbentő felfedezést tettek: egy emberi holttest csontvázát ásták ki a földből. 

emberi maradványokat ástak ki az építőmunkások
Emberi maradványokat ástak ki az építőmunkások - Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sokkoló lelet a hátsó udvarban

A londoni Fővárosi Rendőrség (Metropolitan Police) nagy erőkkel vonult ki a dél-londoni Biggin Hill csendes, zöldövezeti negyedébe, az Aperfield Roadon található egyik lakatlan ingatlanhoz. A szakértői vizsgálatok hivatalosan is megerősítették, hogy a kertben talált csontok embertől származnak. A hatóságok jelenleg további teszteket végeznek, hogy megállapítsák a csontok korát és az elhunyt személyazonosságát. 

Felújításból bűnügyi helyszín

A kétszobás bungalót nemrég vásárolta meg egy új tulajdonos, aki teljes körű felújításba kezdett. A munkások éppen a hátsó teraszt ásták fel és a törmeléket takarították el, amikor rábukkantak a maradványokra. A házban korábban hosszú éveken át egy idős hölgy élt, aki nemrég költözött el onnan. A környékbeliek elmondása szerint az új tulajdonos még be sem tudott költözni, és teljesen elborzasztották a történtek. 

Teljes zárlat a nyomozás idejére

A rendőrség a helyszínen igazságügyi orvosszakértői sátrakat és ideiglenes kerítéseket állított fel, a házban pedig teljesen lekapcsolták az áramot, a gázt és a vizet a vizsgálat idejére. A nyomozók tetőtől talpig átkutatják az ingatlant, a tárgyi bizonyítékokat pedig speciális tálcákon rögzítik és szállítják el. A hatóságok éjjel-nappali jelenlét mellett próbálják rekonstruálni, hogyan és mikor kerülhetett a csontváz a kertbe.

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