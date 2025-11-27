„Egy éve szingli vagyok” - Fenyvesi Barna ismét társkeresőben tűnik fel, betámadták érte

Fenyvesi Barna, vagy ahogy a nagyközönség megismerhette, VV Barna már jó néhány valóságshow-ban kapott szerepet, ám most úgy döntött, újra belevág a német társkeresőműsorba.

Fenyvesi Barna újra egy valóságshow-ban keresi a szerelmet (Fotó: YouTube)

Fenyvesi Barna visszakerül a képernyőre, hogy párt találjon magának

Barnát a Match in Paradise németországi kiadásában láthatják újra a nézők. Igaz, az előző évadot már megnyerte, most úgy döntött, visszamegy hódítani.

Nagyon jó érzésekkel töltött el, hogy visszahívtak. Szerettem ott lenni az első évadban, amit ugye meg is nyertem. Visszamenni egy ilyen jellegű műsorba, amit egyszer már megnyertem, nagyon izgalmas. Meg hát azért lassan több mint egy éve szingli vagyok, tehát vártam egy újabb kalandot, hogy mit hozhat ez az egész, hogy milyen izgalmak várnak rám

– mesélte a Borsnak.

A valóságshow-szereplőt többen is kritizálták a szereplései miatt. A nézők közül többen úgy vélik, nem a szerelmet keresi, hanem szereplési vágyát éli ki. Barna azonban elárulta, mi a fő motivációja: „Azért megyek oda, hogy párt találjak, megnyerjem a műsort és élvezzem minden percét. Lehet, hogy hülyén hangzik, de a trash tévézés a munkaköröm lett, és ez a fő profitom, tehát valamilyen szinten ezért is csinálom és élvezem is. Én nem színész vagyok, csak saját magamból tudok maximum egy darabot adni.”

Barna korábban Halastyák Fanni mellett találta meg a boldogságot, ám kapcsolatuk a lánykérés után zátonyra futott. A celeb korábban kitálalt Nemazalánnyal való szakításáról, elmondása szerint a jegyességnek a zenész hűtlensége vetett véget, ami nagyon megviselte őt. Nem kellett azonban sokat várni az Ázsia Expressz sztárjának válaszára, szinte azonnal reagált az őt ért vádakra: „Nem én voltam ebben a kapcsolatban a hűtlen, hanem ő” – jelentette ki korábban az énekesnő.

Nemazalány hűtlenséggel vádolja egykori szerelmét, aki pszichológushoz járt kapcsolatuk miatt (Fotó: Facebook/Nemazalány)

Barnát Nemazalány miatt támadták

A két fiatal rengeteg támadásnak volt kitéve, ezért Barna arra kérte rajongóit, hagyják békén egykori párját.

Én szerintem nagyon jól megtanultam kezelni a kritikákat. Nem érdekel kinek, milyen véleménye van rólam

– kezdte.

Hogyha engem bántanak, az engem sokkal kevésbé visel meg, mint hogyha valaki olyat bántanak, akit épp akkor szeretek. Az sokkal fájóbb, hiszen meg akarod őt védeni.

Barna őszintén mesélt arról az időszakról is, mikor mentálisan megterhelővé vált számára a szereplés, és előző kapcsolatának botrányos vége lett.