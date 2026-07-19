Bódi Margó így éli meg a nőiességét: kilépett férje árnyékából

Bódi Guszti és Margó neve nemcsak a mulatós rajongók között, hanem az egész országban ismertté vált. Az ikonikus házaspár már 50 éve tart ki egymás mellett jóban-rosszban, és közben nemcsak a magánéletben, de a színpadon is társakká váltak. Arra azonban mindeddig nem volt példa, hogy Bódi Margó férje nélkül vágjon bele egy zenei projektbe. Most viszont erre is sor került, Nótár Maryvel közös dalában ugyanis igazán megélhette nőiességét, amiről most a Borsnak mesélt menyével, Bódi Ginával karöltve.

Bódi Margó Nótár Maryvel közös dala hatalmas siker lett, Az én virágom már elhervadt című dal tele van igazi női energiákkal (Fotó: Markovics Gábor)

Bódi Margó Nótár Maryvel állt össze egy dal erejéig

Bódi Guszti és Bódi Margó menye, Gina nagyon közeli viszonyt ápol az anyósával, hiszen mindketten tradicionális roma nézetek szerint élik az életüket. A két édesanyában az is közös, hogy a háttérből irányítják családjukat. Ennek ellenére mindketten szeretnek öltözködni, kicsinosítani magukat, és nőiesen tündökölni, akár még a Sugarbird divatbemutatóján is. De Margónak a Nótár Maryvel közös dal készítése szintén hasonló élmény volt.

„Nagyon nagy élmény volt Maryvel dolgozni, stúdiózni, mert ott, élőben látni azt az óriási tehetséget, ami benne van, valami elképesztő. Emellett azt hiszem, a klipet is nagyon jól megcsináltuk, igazán ízléses lett, de közben nőies is. Ráadásul úgy látom, hogy a közönség is nagyon szereti, mert a felkapottak között még mindig a hatodik helyen áll” – kezdte boldogan.

De mindig nagyon örülök, ha jó társaságban lehetek, gyönyörű lányokkal, akik aranyosak, kedvesek, segítőkészek, és gyönyörű ruhákat vehetek fel. Fantasztikus érzés, ez az ami igazán kikapcsol, szóval nagyon örülök neki, én is és Gina is, amikor a fiúk elengednek minket így

– mesélte viccelődve, ragyogó mosollyal.

Bódi Csabi és Gina mindent megtettek a háttérben, hogy Margónak úgy sikerüljön ez a projekt, ahogy azt szeretné (Fotó: Markovics Gábor)

Bódi Margó menye inkább a háttérben marad

Bár a legtöbb esetben Gina is Margó mellett van a hasonló projektekben, ő úgy érzi, nem vágyik reflektorfényre, szívesebben marad a háttérben. És úgy tűnik, ez házasságukra is igaz Bódi Csabival.

„Nem vágyom arra, hogy énekeljek, meg fellépjek, mert nagyon jól érzem magam az otthoni szerepemben. Szeretem hátulról igazgatni a család dolgait, épp úgy, ahogy most ebben a klipben segédkeztünk Csabival. Mi vittük le őket a helyszínre, ott voltunk, intéztük a ruhákat, sminkest, szóval elég komoly háttérmunkát végeztünk ahhoz, hogy a Marynek és anyunak megjelenjen ez a klipje. Engem ez hatalmas örömmel tölt el mindig, hogy hozzátehetek ahhoz, hogy minden rendben menjen” – mesélte Gina szerényen.

És persze anyura nagyon büszke vagyok, nemcsak a dal lett szuper, de elképesztően gyönyörű a klipben, és persze most is. Szeretnék ennyi idősen így kinézni

– tette még hozzá, amibe Bódi Margó csaknem belepirult.