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Senki sem tudja a választ: vajon léteznek ezek a települések?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 19. 14:00
földrajzkvíz
Jó vagy földrajzból? Ebből a kvízből most kiderül!
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Teszteld magad! Otthonosan mozogsz Magyarország földrajzában? Akkor biztosan tudod, kitaláltuk-e a következő településeket, vagy pedig léteznek. Figyelem! Könnyen lehet, hogy sokan elbuknak az alábbi kvízen! Te vajon hogy teljesítesz? Most kiderül!

Léteznek az alábbi települések? Kvízünkből kiderül!
Léteznek az alábbi települések? Kvízünkből kiderül!
Fotó: Leszek Glasner / Shutterstock

Lehetetlen földrajzi kvíz: vajon neked hogy sikerül?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik egy valódi település Magyarországon?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu