Senki sem tudja a választ: vajon léteznek ezek a települések?

Teszteld magad! Otthonosan mozogsz Magyarország földrajzában? Akkor biztosan tudod, kitaláltuk-e a következő településeket, vagy pedig léteznek. Figyelem! Könnyen lehet, hogy sokan elbuknak az alábbi kvízen! Te vajon hogy teljesítesz? Most kiderül!

Léteznek az alábbi települések? Kvízünkből kiderül!

Fotó: Leszek Glasner / Shutterstock

Lehetetlen földrajzi kvíz: vajon neked hogy sikerül?