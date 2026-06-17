Fehér Krisztián végre megszólalt a botrányos koncertről: "Látom a sok f*szságot"

Valkusz Milán x-faktoros versenyzője, Fehér Krisztián már a műsor alatt rengeteg támadást kapott, amit csak fokozott az, hogy megnyerte az aktuális évadot. Ezek után ráadásul úgy tűnt, hogy a hírnév nagyon gyorsan az énekes fejébe szállt, és egyre botrányosabban kezdett el viselkedni nyilvánosan. Fehér Krisztián koncertjeiről azóta is sorra kerülnek fel olyan videók, amiken vagy éppen a hangosítókkal beszélt minősíthetetlenül, vagy éneklés helyett csak káromkodott, legutóbb pedig egy sörrel a kezében tántorgott a színpadon, amit az egyik operatőrre rá is öntött. Ez az ominózus eset pedig most futótűzként kezdett terjedni a neten, amire már Krisztián is úgy érezte, reagálnia kell.

Fehér Krisztián x-faktoros szereplése óta egyre lejjebb csúszik azon a bizonyos lejtőn, most meg is szólalt ezzel kapcsolatban (Fotó: RTL)

Fehér Krisztián fellépéséről nemrég került ki egy videó a TikTokra, amin jól láthatóan nem éppen józan állapotban állt színpadra, és az előadásában sem volt sok köszönet. A folyamatos dülöngélés közepette az italát több emberre is ráborította a színpadon, köztük egy operatőrre is a kamerájával együtt. Ez persze rengeteg embert felháborított, köztük sok olyat is, aki egykor mindenben támogatta az énekest, de mára elfordult tőle. Így a kirobbant botrány miatt már Krisztián is szükségét érezte, hogy megnyilvánuljon a saját Facebook-oldalán, de ez nem éppen úgy sült el, ahogy azt valószínűleg tervezte.

Fehér Krisztián közleménye nem épp bűnbánó

Az X-Faktor nyertese közösségi oldalán egy igencsak indulatos posztban reagált az elmúlt hetek történéseire.

„Most már szeretnék én is megszólalni, látom a sok TikTokos f.szságot. Elegem van a sok rosszakaró, rosszindulatú emberből, mindig próbáltam mindenkihez jó lenni, mindenkin segíteni, soha nem hátráltam ki semmiféle olyan dologból, amihez hozzá tudok tenni valamit. De ezeket persze senki nem látta meg. Persze ezeket nem is azért csinálja egy olyan ember, aki szívből csinálja, hogy kamerázza meg posztolja” – kezdte csalódottan Krisztián.

Amint egy embernek rossz napja van, véletlen valami nem úgy sikerül, vagy esetleg felbotlik az utcán vagy meghal, csalódik, vagy bármi ehhez fogható történik, azonnal mindent lát és fog mindenki. Közben azt sem tudják valójában, milyen ember is. Elég sokat kaptam a másfél év alatt, és tűrtem, engedtem, hagytam, a legtöbbjét oktalanul, de belül őrölt azért persze

– folytatta.