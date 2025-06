Hazatért Dobó Ági és családja!

Dobó Ági, korábbi szépségkirálynő és népszerű műsorvezető, közel egy évnyi egzotikus kaland után hazatért családjával. A Kis Csabával és gyermekeikkel töltött idő Costa Ricán nemcsak utazás, hanem életforma-kísérlet is volt, amely során a természet közelségét, a lassúbb, fenntartható életmódot is megismerték és megszerették. Most viszont újra Magyarországon vannak, ahol a megszokott otthoni illatok, ízek és hétköznapok várják őket.

Fotó: Forrás: diy13 / Shutterstock

Az Instagramon megosztott bejegyzésében Ági őszintén mesélt arról, hogy az első napok nehézségekkel teltek: a többórás időeltolódás miatt gyakran megzavarodtak, sokszor felébredtek éjszaka, és szinte elveszettnek érezték magukat. Ám a kezdeti zökkenők után gyorsan visszarázódtak a magyar hétköznapok ritmusába, és máris otthonosnak érzik magukat - olvasható Instagramon.

„Mintha soha el sem mentünk volna”: írta.

A közel egyéves kaland során Ágiék nem csupán egy távoli országot fedeztek fel, hanem megpróbáltak beilleszkedni a helyi közösségek életébe, és gyermeküket is arra nevelték, hogy tiszteljék a természetet, és értékeljék a világ sokszínűségét. Az élmények és tapasztalatok életük egyik meghatározó fejezetét jelentették.

Hazatérésük után a család már a barátokkal, rokonokkal töltött idő örömeit élvezi. A gyerekek örömmel járnak újra magyar játszóterekre, és a nagyszülők körében töltött pillanatok is különösen értékesek számukra. Ági életében most új fejezet kezdődik: Budapest adja meg a hátteret, ahol a televíziós és online munkáira fókuszál, miközben boldogan élvezik a családi összetartozást és a megszokott, nyugodt otthoni légkört.

Bár a trópusi dzsungel élményei mély nyomot hagytak bennük, az „otthon” érzése most mindenkinél felülír mindent: újra itt kezdik meg mindennapjaikat, feltöltődve és újult erővel.