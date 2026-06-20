Dobó Ági és férje örökre magukon viselik a fiaikat: különleges közös tetoválást készíttettek

Dobó Ági és férje ismét bebizonyították, hogy számukra a család az első. A házaspár egy igazán különleges közös tetoválást készíttetett, amely nemcsak a szerelmüket, hanem a két fiuk iránt érzett határtalan szeretetüket is jelképezi.

Dobó Ági tetoválást csináltatott (Fotó: MW Bulvár)

Dobó Ági gyerekei ujjlenyomatát tetováltatta magára

Dobó Ági férje társaságában a gyermekeik ujjlenyomatát örökíttették meg a bőrükön, méghozzá nem is akárhogyan. A két ujjlenyomatot úgy helyezték egymás mellé, hogy azok egy szív alakját formázzák. Az eredmény egyszerre megható, különleges és rendkívül személyes – egy olyan szimbólum, amely örökre összeköti őket.

A tetoválás ráadásul tökéletesen tükrözi azt az életet is, amelyet az elmúlt években felépítettek. Bár a család néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy Magyarországot maga mögött hagyva Costa Ricára költözik, a szeretteikhez fűződő kötelékük azóta sem gyengült.

Az édesanya néhány éve költözött Costa Ricára a családjával (Fotó: MW Bulvár)

Dobó Ági Costa Rica helyett Magyarországon tölti a nyarat

Az idei nyarat ráadásul Magyarországon töltik, és úgy tűnik, már az első napokban feltöltődtek szeretettel és élményekkel. Néhány nappal ezelőtt érkeztek meg, azóta pedig szinte kivirult az egész család. Újra találkozhatnak a rokonaikkal, a barátaikkal, azokkal az emberekkel, akik fontos szerepet játszanak az életükben.

A közösségi oldalaik alapján szinte nincs olyan nap, amikor ne történne velük valami izgalmas. Kirándulások, közös programok, nagy beszélgetések és sok nevetés – a nyári szünet számukra valódi feltöltődés. Ebbe a boldog időszakba illeszkedik a közös tetoválás is, amely sokkal több egy egyszerű mintánál. A szív alakba rendezett ujjlenyomatok azt jelképezik, hogy bármerre is sodorja őket az élet, a legfontosabb mindig a család marad. Kevés meghatóbb módja van annak, hogy valaki kifejezze a szerettei iránt érzett szeretetét. Dobó Ágiék pedig most szó szerint örökre magukra tetoválták a családjukat.