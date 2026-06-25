Bódi Margó lecserélte Bódi Gusztit? Egy másik énekes oldalán tűnt fel

Bódi Guszti és Bódi Margó évtizedek óta tartanak ki egymás mellett jóban-rosszban, ahogy a hétköznapokban, úgy a fellépéseken is. Persze, két gyermekük nevelése és a háztartás vezetése mellett Margónak a saját zenei karrierjére nem sok ideje jutott, így sokáig csak táncosként jelent meg Bódi Guszti fellépésein, majd énekelni elkezdett a férje oldalán. Mostanra azonban már a gyerekeik, Bódi Csabi és Guszti is saját családot alapítottak, így talán kilép majd az énekes árnyékából. Ezt mutatja az is, hogy mint kiderült hamarosan érkezik egy olyan dal, amiben Guszti nem is vett részt.

Bódi Margó Bódi Guszti nélkül eddig sosem adott ki dalt, de most végre erre is sor került (Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár)

Nótár Mary Instagram oldalán jelentette be, hogy jövő héten új dallal örvendezteti meg a rajongóit, amiben ráadásul egy számára nagyon különleges személy, Bódi Margó is közreműködik. És bár Nótár Mary fiatalon épp Bódi Guszti, és a Fekete Szemek kiadó segítségével indult el a zenei pályán, úgy tűnik ebből a projektből őt most kihagyta.

Július 2-án a csodálatos Bódi Margóval jövünk egy közös dallal/klippel! Nagyon jól sikerült a forgatás, remélem szeretni fogjátok!

– írta Nótár Mary új dalával kapcsolatban, aminek premierje ráadásul épp a 41. születésnapjára esik.

Nem csak Bódi Margó újított

Marynek persze ez már közel sem az első dala idén, sőt több olyan szerzemény és közreműködés is érkezett, ami igencsak meglepte a rajongókat. Legutóbb például Pető Brúnó új dalában tűnt fel, azelőtt pedig a Horváth Tamással közös Viharmadárral robbantották fel A Nagy Duett stúdióját, tőlük igencsak szokatlan stílusban. De időközben érkezett sláger Burai Krisztiánnal és Gitanoval, sőt a napokban még a Valmarral is. Viszont a közös projektek semmiképp sem mennek az szóló dalok rovására, sőt nemrég adta ki a Kutyabajom című slágert is, amiben Mary valódi mulatós királynőbe oltott Barbie babaként tündököl, aki akár még a hollywoodi filmben is megállta volna a helyét. Ezek után pedig nem is csoda, hogy a rajongók már most biztosak benne, hogy a Bódi Margóval közös dal is hatalmas siker lesz.