Először szólaltak meg a Farm VIP szereplői: Kifecsegték a titkaikat

Ugyan a szereplők bejelentése után szinte azonnal el is kezdődtek a Farm VIP 6. évadának forgatásai, de a sztárok még egy utolsó interjúra kamera elé álltak, és elárultak egy-két részletet arról, milyen játékra számíthatunk tőlük. Sőt, akadtak olyanok, akik még egy-két furcsa tényt is kifecsegtek magukról, amiből akár konfliktus is adódhat. Mutatjuk, mik ezek.

Béres Anett Sáfrány Emese hot feltöltés Ázsia Expressz Farm VIP"> Béres Anett és Sáfrány Emese a tavalyi Ázsia Expressz győztesei egymás ellen harcolnak majd a Farm VIP új évadában (Fotó: Szabolcs László/Radisson Hotel Budapest, BudaPart)

Az Exatlon Hungary sztárja, Szabó Franciska Power Slap versenyző és pankrátor is helyet kapott az idei mezőnyben. A szexi sportoló elárulta, milyen érzésekkel vág a Farm VIP forgatásaiba.

Nagyon izgalmas lesz, nekem ez inkább egy kaland, mintsem egy verseny. Természetesen megpróbálom a legtöbbet kihozni magamból, de vidéken nőttem fel, úgyhogy otthoni pályán vagyok. Talán nekem ez nagyobb élmény lesz, mint egy nyaralás, mert újra kapcsolódni tudok a gyerekkoromhoz

– mesélte a TV2 kamerái előtt.

Emellett Tények Plusz stábjának azt is bevallotta, hogy egyre nehezebben tud az emberekkel kiegyezni, sőt, az őszintesége is bajba sodorhatja.

A Farm VIP-ban idén is lesznek konfliktusok

Nem a pofozkodó bombázó az egyetlen, aki tart attól, hogy bizonyos tulajdonságait nehezen viselik majd a többiek, Horányi Juli ráadásul több ilyet is felsorolt. Mint kiderült, szakmájához híven sokat dudorászik és énekelget hangosan. Ráadásul csámcsogva eszik, ami nagy eséllyel zavarhatja a csapattársait, amiből akár még konfliktus is kirobbanhat. De végül is Juli pont azt szeretné, ha egy eddig nem látott, hétköznapi oldalát ismernék meg.

„Bevallom, nagyon izgulok, nagy rajtam a nyomás, mert 10 éve nem láttak engem a tévénézők, úgyhogy szeretném, ha jól sikerülne ez a játék, és meg tudnám mutatni azt az oldalam, amit eddig soha” – árulta el.

Nyilván nekem is vannak nehéz napjaim, amikor elpattan a cérna, de igyekszem mindig megoldást találni, és feleslegesen nem szoktam kiakadni

– tette még hozzá a veszekedésekkel kapcsolatban.

Horányi Juli 10 év után tér vissza a tévézéshez, a hétköznapi énjét szeretné megmutatni a farmon (Fotó: Déber Gábor)

Béres Anett Sáfrány Emese ellen küzd majd

Az Ázsia Expressz 2024-es évadának győztesei most külön-külön küzdenek majd a győzelemért, ráadásul ellenfelek is lesznek, ami biztosan nem lesz egyszerű felállás, Béres Anett elárulta, miért.

Az Ázsia Expressz azért volt szerintem könnyebb, de majd meglátjuk, hogy a végén mit mondok, mert ott mindig volt egy biztos pont, akire számíthattam Emese személyében. Mivel párban versenyeztünk, tudtam, hogy rá mindig 100%-osan támaszkodhatok, mert ott egymásért voltunk. Itt is kialakulhatnak barátságok, kötődések, de ennyire senkiben nem lehet megbízni, mert nyilván egy egyéni játék, és mindenki nyerni szeretne

– vallotta be őszintén.