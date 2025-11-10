Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Balázs Andi: „Ez volt életem legabszurdabb randija"

Karinthy Színház
2025. november 10.
Egy fiatalkori randi emléke bukkant elő, amikor a színésznő a legmeglepőbb találkozását idézte fel. Balázs Andi most nevetve mesélte el, hogyan vált egy randevúja igazi komédiává.
K. G.
A szerző cikkei

A Furcsa Pár című darab főpróbáján nemcsak a színpadi humorból kapott ízelítőt a Bors újságírója, hanem a színésznő saját múltjából is. Balázs Andi ugyanis egy olyan sztorit osztott meg, amit garantáltan soha nem fog elfelejteni.

Balázs Andit virág helyett sörrel várták
Balázs Andit virág helyett sörrel várták (Fotó: Mediaworks Archív)

Balázs Andi: „Ahogy közelebb értem, kiderült...”

Balázs Andi nevetve kezdte mesélni a Karinthy Színház Furcsa pár színdarabjának főpróbáján, hogy bizony amikor a színdarab abszurd randevú helyzetét játsza, eszébe jut a saját életének is egy igencsak humoros jelenete, még hosszú évekkel ezelőttről.

Volt fiatalkoromban egy vicces randevúm – ez a most 23 éve tartó kapcsolatom előtt volt

 – kezdte Balázs Andrea színésznő a egykori kalandját a saját „furcsa párjáról”. 

Még nem voltak sms-ek, Messenger, tehát nem rohangáltunk mobillal. Megbeszéltük pénteken, hogy szombat este a Nyugati pályaudvar forgóórája alatt találkozunk. Már messziről láttam, hogy egy férfi egy hatalmas rózsacsokorral áll – mondom, Úristen, ez igen, ez biztosan ő, nem is lehet más! Heves szívdobogások közepette lelkesen szaladtam keresztül a Nyugati aluljárón, s amikor felértem a felszínre és közelebb értem, kiderült, hogy a mögötte álló fiú várt engem, sörösüveggel a kezében. Így pillanatok alatt tönkrement az ideálom, hogy egy csokorral vár engem valaki

 – mesélte nevetve.

Új szerepében november első hetében debütált (Fotó: Tumbász Hédi)

„Kicsit ciki volt, de túlélhető”

A rövid, ám annál emlékezetesebb randiból nem lett hosszan tartó szerelem, de az élmény maradandó. 

Kicsit ciki volt, de túlélhető, persze jót nevettem rajta és később a barátaim egyik kedvenc sztorija is lett. Ez volt életem legabszurdabb randija

 – tette hozzá a színésznő.

Ahogy meséli, az élet azonban kárpótolta: Balázs Andi párja, már több mint két évtizede mellette van, és rengeteg szeretettel, figyelemmel halmozza el. „Azóta kaptam bőven virágot, úgyhogy a mérleg kiegyenlítődött” – jegyezte meg nevetve a színésznő.

Balázs Andrea párjával, Gáborral való kapcsolata ma is példaként szolgálhat sokak számára, hiszen képesek újra és újra megtalálni a kapcsolatuk felpezsdítéséhez szükséges módokat. Ahogy mondja, az idei év nagy változásokat hozott kettejük kapcsolatába, hiszen nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi együtt töltött időre, az egymásra figyelésre és a hétköznapokból való kiszakadásra.

 

