Hirtelen fogyás: így néz ki 10 kilóval könnyebben Balázs Andi

Balázs Andi kasszás Erzsiként vonult be a köztudatba, de természetesen azóta megannyi szerepben láthattuk őt a színpadon és a képernyőn. Persze, ahogy mindenki, úgy ő is rengeteg támadást kapott az évek alatt a külseje, különösen a súlya miatt, de ezzel ő egyáltalán nem foglalkozik. A színésznő többször is beszélt már arról, hogy jól érzi magát a bőrében, ezért is lepte meg a követőit, hogy most egy olyan videót osztott meg, amiben 10 kilóval könnyebbre „varázsolta” magát.
Balázs Andi TikTok oldalán igyekszik mindig humoros videókat megosztani a követőivel, ami most sem volt másként. A színésznő egy, a közösségi oldalon hódító trendet próbált ki, ahol egy effekt segítségével bárki megtudhatja, hogy milyen lenne az arca, ha hirtelen ledobna 10 kilót. Persze Andi egy cseppet sem vette komolyan a dolgot, inkább jót nevetett a helyzeten.
Rátettem magamra ezt a mínusz 10 kilogrammos szűrőt, de úgy érzem, rajtam ez sem segít
– nevetett a színésznő.
„Plusz akkora a homlokom, mint Vlagyimir Iljics Leninnek” – tette még hozzá viccelődve.
Persze a viccet félretéve, a közösségi média és a negatív kommentek miatt sokan egyre bizonytalanabbak a külsejüket illetően és félnek megmutatni a valódi arcukat, de a színésznőnek nincs miért aggódnia.
„Mindenhogy gyönyörű vagy Andi!” – írta egy kommentelő, amivel valószínűleg Balázs Andi párja is egyetértene, akivel már több mint 20 éve vannak együtt.
Mindegy hány kiló, milyen filter… Nagyon szép arcod van, és te vagy a legjobb színésznő
– fűzte hozzá egy másik követője.
„Imádom a mosolyod, ez nagyot dob mindenkin. Ajánlanám is embertársaimnak, mert egy kicsit szebb lenne a világ” – értett egyet Andi még egy rajongója.
