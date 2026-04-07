Dávid Petra bevallotta: több éves vágya teljesült

Hamarosan indul az Ázsia Expressz legújabb évada, most a szezon egyik versenyzője, Dávid Petra osztotta meg gondolatait.
Petra La Pazból osztott meg képet - a szezon Bolívia városában fog indulni, innen már kedvelt műsorvezetőnk, Ördög Nóra is bejelentkezett pár napja.
Az edző, aki Kiara Lord mellett fog versenyezni, elmondta: furcsa belegondolni, hogy tényleg elérkezett az idő, hiszen ez nem egy hirtelen érkezett lehetőség volt számára: évek óta erről álmodozott.
Sokszor elképzeltem, milyen lenne ott lenni
- írta.
Nem csak helyileg vágyott a műsorba: felfedte, hogy komfortzónájából kilépni, elveszíteni a kontrollt, és bármi történik, előre haladni is fontos lesz. Hozzátette: izgatott, de egy kicsit fél is, de pontosan ezért vágyott annyira a műsorba.
Követőitől azt kérte, szurkoljanak neki, és meglepően az őt nem kedvelőket is ugyanerre kérte, hiszen ez nagyon nagy dolognak számít neki - innen is látszik, milyen fontos útnak néz elébe most Petra.
