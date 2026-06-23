Már a baba is szóba került: VV Merci két hónap után komoly terveket szövöget olasz szerelmével

Nagy fordulatot vett VV Merci szerelmi élete az elmúlt hónapokban. A realitysztár nem is olyan rég még arról beszélt, hogy véget ért a korábbi kapcsolata, és akkor úgy érezte, szüksége van egy kis időre, hogy újra önmagára találjon. A Ki vagy te valójában? című podcastben azt is elmondta, hogy bár vágyik a családra és az anyaságra, egyelőre szeretné kivárni azt a férfit, akivel valóban el tudja képzelni a jövőjét. Úgy tűnik, a szerelemre végül nem kellett sokat várnia. Merci a Borsnak adott exkluzív interjúban nyílt meg először magánéletével kapcsolatban.

VV Merci párja félig olasz származású, akivel kapcsolatuk nagyon friss de annál komolyabb (Fotó: Instagram)

VV Merci őszintén mesélt terveikről újdonsült párjával

A szőke szépség jelenleg Olaszországban tölti az idejét párjánál, aki mint kiderült, saját márkát épít. Merci ráadásul nemcsak a romantikus olasz hangulatot élvezheti! Így mesélt élményeiről:

A barátom félig olasz, így jött, hogy most Olaszországban vagyok. Ő dolgozik is a nyaralás mellett, mert van itt egy cipőmárkája, és sokat is kell emiatt kijárnia. Nagyon izgalmas, mert végignézhettem az egész gyártási folyamatot!

– mesélte lapunknak. Bár a kapcsolatuk még rendkívül friss, a jelek szerint mindketten úgy érzik, különleges dologra találtak rá. VV Merci azt is elárulta, hogy valójában már korábban kiszúrta magának a férfit:

Elég friss a kapcsolatunk, most vagyok itt Olaszországban először nála, de biztos, hogy nem utoljára. Úgy ismerkedtünk meg, hogy én őt már egy ideje néztem, láttam már őt Instagramon, és kiderült, hogy csak pár utcára lakik tőlem. Elmentünk moziba randizni, és onnan már adta magát az egész. Egyébként a családját is ismerem már, pedig csak két hónapja vagyunk még együtt

– mesélte boldogan a gyönyörű influenszer. A legmeglepőbb vallomás azonban csak ezután következett.

A korábbi valóságshow-szereplő nem titkolta, hogy ennyire erős érzéseket korábban még soha nem tapasztalt, és éppen ezért mernek nagyban gondolkodni. „Nem szoktam a magánéletemmel kapcsolatban megosztani dolgokat, ha nem biztos valami, de én ezt most annyira biztosnak érzem, és ő is. Tényleg nem is éreztem soha még ilyet, mint nála, szóval ezért is ennyire sziklaszilárd ez az egész” – jelentette ki magabiztosan Merci. A szerelmesek ráadásul már a jövőjükről is beszélgetnek, és bizony olyan témák is felmerültek köztük, amelyek általában csak a komoly kapcsolatokban kerülnek elő.

Természetesen, mint mindenhol szóba jön persze a gyerek is, meg hát tervezünk nagyon sok mindent, rengeteg minden van egymással kapcsolatban a jövőképünkben, de hát majd hozza a jövő

Hogy az olasz szerelem valóban életre szóló lesz-e, azt egyelőre még a jövő dönti el, de az biztos, hogy a fiatal sztár hosszú idő után újra ragyog, és úgy tűnik, végre megtalálta azt a boldogságot, amire mindig is vágyott.