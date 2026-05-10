Így rontották el VV Merci melleit: retteg a plasztikai sebésztől

Balázs Merci, akit a tévénézők a Való Világ szereplőjeként ismerhettek meg néhány éve, ma már inkább Cedes néven influenszerként és zenészként tevékenykedik. A fiatal szőke bombázót persze nemcsak a külseje, hanem kedves személyisége és szókimondó stílusa miatt is imádják, amire most is rászolgált. VV Merci mellműtétjére két évvel ezelőtt került sor, és követői azóta pedzegetik, hogy talán nincs minden rendben az implantátumokkal. A valóságshow-sztár most mindent elmondott, és a történet sokkal durvább, mint azt bárki gondolta.

VV Merci VV Mohval való szakítása óta szinte kivirágzott, bár a mellműtétet ma már visszacsinálná (Fotó: Instagram)

A Való Világ Mercije nagyjából két évvel ezelőtt feküdt kés alá, mert nagyobb keblekre vágyott, ám a plasztikai sebésszel történtekről azóta sem beszélt nyilvánosan. Most azonban egy videóban megtörte a csendet.

„Beszéljünk egy kicsit a melleimről, hangozzon ez bármilyen furcsán, de úgy gondolom, hogy már olyan régóta téma, hogy muszáj róla pár szót ejtenem. Illetve vannak olyan lányok, akik írnak nekem, hogy hol csináltattam, nagyon tetszik, pont ilyet szeretnének. És most azért jöttem, hogy elmondjam az indokát, hogy ezekre miért nem válaszolok, és miért nem ajánlom az én orvosomat” – kezdte VV Merci TikTok-oldalán.

Emellett persze rengeteg olyan komment is van, ahol látják az emberek, hogy el van rontva a mellem, és hát... itt az igazság. Most már minden mellműtétet úgy csinálnak, hogy félig izom alá, vagy teljesen izom alá teszik. Sajnos nálam ez nem történt meg, ezért le van csúszva az implantátumom, illetve a másik, ami nagyon durva, az a hegem. Nagyon-nagyon nem szép, teljesen ki van dudorodva, és néha még fáj is, úgy, hogy már lassan két éve volt a műtétem

– folytatta.

Balázs Merci kora ellenére már sok mindent megbánt az életében, köztük a mellműtétet is (Fotó: Instagram)

VV Merci nehezen fekszik újra kés alá

A Való Világ Balázs Mercije ráadásul arról is lerántotta a leplet, hogy nem a mellei az egyetlen, amit miatt kiborította ez a történet.

„A mellműtétem több gondot okozott, mint sem boldogságot, és igyekszem magam rávenni arra, hogy megcsináltassam újra, és ez szeptemberben tervben is van, de nehéz. Azért sem ajánlom az én orvosomat, akivel én csináltattam, ugyanis egy minimálisan sem volt tisztelettudó velem. A műtét után, amikor kitolt, az volt az első, hogy kitakart teljesen, én egy szál fehérneműben voltam, és csak annyit tudott mondani, hogy de szép a bugyid” – idézte fel borzongva Merci.

Ezután, amikor visszamentem konzultálni, akkor pedig szépen leült elém, és nézte. Ez még oké, ez a dolga, nézze. Majd ezek után elkapta a derekamat, és megpuszilta a hasamat azzal, hogy »de gyönyörű lett«. Én nem tudtam mit csinálni ott félmeztelenül, csak elugrottam, és csak mondtam neki egy elnézést, de mit tetszik csinálni. És akkor jött be a titkárnője, és megkérdezte, hogy jól vagyok-e, tehát gondolom, nem az első eset volt, hogy kéretlenül ilyet tett. Nem akarok túlozni a molesztálás szóval, de teljesen a komfortzónámon kívül esett ez az egész, és ezért kicsit tartok is egy újabb műtéttől

– vallotta be szomorúan a fiatal lány, amire szinte özönlöttek a támogató kommentek, na meg persze jó néhány olyan is, akinek hasonló tapasztalata volt az orvosával.