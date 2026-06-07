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Pajzán luxus: Spanyolországban villantotta meg hatalmas melleit a ValóVilág bombázója – Őrjítő fotó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors VV Merci
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 13:30
Marbellaszexinyár
Közösségi oldalán robbantotta fel a bombát a dögös celeb. A Való Világ falai között megismert szőkeség, VV Merci legújabb fotóján szinte semmit sem bízott a rajongók képzeletére.
Bors
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Balázs Mercédesz, akit a tévénézők és a rajongók leginkább VV Merci, újabban pedig VV Cedes néven ismerhetnek, ismét bebizonyította, hogy ő az egyik legbevállalósabb hazai celeb. A valóságshow után sem tűnt el a süllyesztőben, sőt, követők ezrei lesik minden mozdulatát az Instagram-oldalán. Ezúttal Spanyolország "luxusnegyedéből", Marbelláról jelentkezett be egy elképesztően merész, vadnyugati ihletésű öltözetben. A falatnyi, fehér kötött szett és a dögös kalap tökéletesen kiemeli a híresség formás alakját és dús kebleit.

VV Merci képe forróbb, mint az előttünk álló nyár.
VV Merci képe igazi meglepetéssel készült a rajongóinak (Fotó: Ripost)

Teljesen megőrülnek a rajongók VV Merciért

A dögös híresség nemrég megosztott bejegyzése azonnal felrobbantotta az internetet, a kommentszekció pedig szinte lángra kapott a dicséretektől. Cedes egy luxusvilla teraszán pózol, a háttérben elterülő tengerparti táj azonban teljesen eltörpül a lány látványa mellett. A fehér, horgolt bikini felső és a hozzá passzoló, rojtokkal díszített miniszoknya alig takar valamit a testéből. A kompozíciót egy barna cowboy kalappal tette teljessé, ami egyszerre kölcsönöz neki vadóc és hihetetlenül szexi kisugárzást. Nem csoda, hogy a követői azonnal lájkokkal és elismerő szavakkal halmozták el a posztot.

Mindent megmutat a spanyol luxusban a dögös szőkeség

Nem ez az első alkalom, hogy a sztár sokkolja a közvéleményt a hiányos öltözékével, de a mostani marbellai fotósorozat minden eddigi határt átlép. A képen jól látszik, hogy a ValóVilág sztárja elképesztő formában van, és büszkén vállalja a plasztikai beavatkozások eredményét is. A mélyen dekoltált felsőrészből szinte teljesen kibuggyannak a hatalmas mellei, miközben a lapos, feszes hasa és a combján lévő tetoválás is szabadon maradt. Úgy tűnik, a külföldi környezet és a mediterrán életérzés kihozza belőle a legvadabb énjét, amit a rajongók a legnagyobb örömmel fogadnak.

A valóságshow után a közösségi média királynője lett

Bár sokan azt hitték, hogy a tévés szereplés után gyorsan elfelejtik majd a nevét, Cedes rácáfolt a kritikusokra. Tudatosan építi a márkáját, és pontosan tudja, hogyan kell fenntartani az érdeklődést maga körül. Az ehhez hasonló, rendkívül figyelemfelkeltő és provokatív fotók garantálják, hogy folyamatosan beszéljenek róla az emberek. A marbellai cowgirl-look mindenesetre hosszú időre beégett a rajongók emlékezetébe, és magasra tette a lécet a jövőbeli posztok számára.

 

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