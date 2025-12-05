Retró kvíz: vajon felismered a szocialista idők híres riporterit, műsorvezetőit egyetlen kép alapján?

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Retró kvíz: vajon felismered a híres riportereket, műsorvezetőket egyetlen kép alapján?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 18:30
Emlékszel még a régi idők televíziósaira? Ők voltak azok, aki elsőként költöztek be a nappaliba és tudósítottak nekünk a nagyvilágról. Idézzük fel őket, töltsd ki a kvízt a szocialista idők televíziósairól!
A televíziózás hőskora rengeteg tehetséges televíziós szakembert nevelt ki. Vajon hányat ismersz fel egyetlen kép alapján? Töltsd ki a kvízt!

Fotó: Fortepan / Rádió és Televízió Újság / Székely Tamás
Gyere, tarts velünk egy kis nosztalgiára. Egy olyan kvízzel készültünk, ami garantáltan visszarepít a múltba. A Kádár-korban nem csak a tévébemondók voltak meghatározó arcai a televíziózásnak, a riporterek és műsorvezetőket is hasonló rajongás övezte. Mielőtt azonban rátérnénk a kvízre vegyük át a televíziózás rövid történetét.

A televíziózás a 20. század elején indult, az első kísérleti adások az 1920-as években jelentek meg. A 30-as évek technológiai fejlődése hozta meg azonban a valódi áttörést, az I. világháború után a televíziós készülékek gyorsan terjedtek. A 60-as években a fekete-fehér adásokat lassan felváltották a színes adások.

A 2000-es évektől kezdődően már digitális korszakról beszélhetünk. A televíziózás átalakulása felgyorsult, hódítanak a streaming platformok.

Beszéljünk kicsit a magyar televíziózásról. 1957-ben indult, 1989-ig, a Magyar Televízió (MTV) monopóliuma volt, 1990-től pedig megjelennek az első kereskedelmi csatornák. A televíziózás olyan ikonikus alakjait ismerhette meg az ország mint: Vitray Tamás, Kudlik Júlia, Antal Imre vagy Vajek Jutka

Lássuk mire emlékszel belőlük, induljon a kvíz!

KVÍZ

Vajon kit ábrázol a kép?

