A televíziózás hőskora rengeteg tehetséges televíziós szakembert nevelt ki. Vajon hányat ismersz fel egyetlen kép alapján? Töltsd ki a kvízt!

Retró kvíz: vajon felismered a szocialista idők híres riporterit, műsorvezetőit egyetlen kép alapján?

Fotó: Fortepan / Rádió és Televízió Újság / Székely Tamás

A televíziózás történelme.

A magyar televíziózás indulása és híres alakjai.

Ezt a kvízt csak az igazán műveltek tudják kitölteni.

A televíziózás hőskora kvíz: vajon felismered az ikonikus tévéseket egyetlen kép alapján?

Gyere, tarts velünk egy kis nosztalgiára. Egy olyan kvízzel készültünk, ami garantáltan visszarepít a múltba. A Kádár-korban nem csak a tévébemondók voltak meghatározó arcai a televíziózásnak, a riporterek és műsorvezetőket is hasonló rajongás övezte. Mielőtt azonban rátérnénk a kvízre vegyük át a televíziózás rövid történetét.

A televíziózás a 20. század elején indult, az első kísérleti adások az 1920-as években jelentek meg. A 30-as évek technológiai fejlődése hozta meg azonban a valódi áttörést, az I. világháború után a televíziós készülékek gyorsan terjedtek. A 60-as években a fekete-fehér adásokat lassan felváltották a színes adások.

A 2000-es évektől kezdődően már digitális korszakról beszélhetünk. A televíziózás átalakulása felgyorsult, hódítanak a streaming platformok.

Beszéljünk kicsit a magyar televíziózásról. 1957-ben indult, 1989-ig, a Magyar Televízió (MTV) monopóliuma volt, 1990-től pedig megjelennek az első kereskedelmi csatornák. A televíziózás olyan ikonikus alakjait ismerhette meg az ország mint: Vitray Tamás, Kudlik Júlia, Antal Imre vagy Vajek Jutka.

Lássuk mire emlékszel belőlük, induljon a kvíz!