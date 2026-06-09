"Vér volt" - Nagy a baj, Kiss Kriszta látása veszélybe került

A Nagy Ő-ben Stohl András oldalán megismert Kiss Kriszta elárulta: egy rendezvényre indult, amikor egy gumis öv csatja megütötte az arcát. Azonnal orvoshoz rohant, de még mindig veszélyben van a látása.

A Nagy Ő Kiss Krisztája igyekszik a nehézségek ellenére is pozitív maradni / Fotó: Szabolcs László

Az történt, hogy egy rendezvényre készülődtem és a gardróbomból szerettem volna egy övet kihúzni. Pechemre az egyik öv összeakadt egy másikkal, így egy óvatlan pillanatban, ahogy húztam ki a szekrényből, az egyszer csak kipattant, és a csat része szétverte az arcomat. Az orromon és a bal szememen is lettek kis hegek. Ez utóbbiak a baleset pillanatában nagyon véreztek.

"Emlékszem, ahogy odakaptam a kezem és azt éreztem, valami folyik a tenyerembe, azért fohászkodtam, hogy csak vér legyen. Az volt. És óriási szerencsémre Dunaharasztin, ahol élek, azonnal fogadni is tudtak. Kaptam érzéstelenítőt, de így is csak többszöri nekifutásra tudtak megvizsgálni, ami azért volt mindennél fontosabb, mert csak ködszerűen láttam. Ez azóta a szemcseppnek köszönhetően kitisztult, az orvos bevérzést sem látott, de még veszélyben van a látásom".

- nyilatkozta a Story-nak a celeb. Hozzátette, hetek múlva nyugodhat csak meg, az orvos ugyanis felhívta rá figyelmét, hogy további tünetek jelentkezhetnek, az ilyen sérüléseknél ez is gyakran előfordul.

Kiss Kriszta egészségével több probléma is volt

A Nagy Ő győztese az utóbbi időben nincs igazán formában: kificamodott a lába, majd kiugrott a válla is, most pedig a látását félti. Mint elmondta, minezek ráébresztették, hogy jobban kell figyelnie magára. A megszokott rutinja a hirtelen jött ismertséggel felborult, számos felkérést kap, de ennek ellenére tudja, lassítania kell.

Most épp csúnyább az arcom, fáradtabb is vagyok, de amikor nem emésztenek a gondok és jól tudok aludni, van időm egészségesen táplálkozni, eleget inni, akkor jól vagyok.

- vallotta be. Valószínűleg a Stohl Andrással történő szakítás is megviselte, de érzi, sokan szeretik, ami viszont erőt ad neki.