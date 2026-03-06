Nagy Ő Kriszta: „A fél arcomon elhaltak a szövetek”

Nagy Ő Kriszta egy természetes szépség, aki pozitív kisugárzásával mindenkit lehengerel. Nem is gondoltuk, hogy mekkora dráma húzódik a mosolya mögött.
Kiss Kriszta három évvel ezelőtt úgy érezte, eljött az ideje egy botox kezelésnek, így orvosi segítséget kért. A beavatkozást végző orvos javaslatára Kriszta teljes arca betöltésre került, többet között a szem alatti terület is. A kezelés rendben lezajlott, Kriszta haza ment, ezután váratlan tünetek jelentkeztek nála.
Mikor haza értem, éreztem, hogy nagyon dobog a szívem, és elöntött a forróság, a vérnyomásom megemelkedett, a pulzusom pedig 110 volt, gondoltam, hogy ez a kezelés hatása, elfogadtam, elmentem aludni
– mesélte Kiss Kriszta.
Másnap reggel, amikor Kriszta belenézett a tükörbe két hatalmasra duzzadt, vörös foltot látott a szemei alatt, amik feszülő égő érzést okoztak. „Éreztem, hogy gyulladt, mert égett, később egyre jobban feszült, pár óra múlva pedig két hatalmas pogácsa volt a szemeim alatt” – folytatta történetét a Nagy Ő nyertese.
Kriszta felhívta a beavatkozást végző orvost, aki megnyugtatta, hogy ez teljesen normális, és hamarosan elmúlik a duzzanat. Nem így lett, Kriszta tünetei egyre súlyosbodtak.
Ez egyáltalán nem múlt el, egyre rosszabb lett. Feszült és lángvörös volt, még a járás rázkódása is nagyon fájt, elkezdtem aggódni
– emlékezett vissza Kriszta.
Stohl András választottja többször is próbált segítséget kérni a beavatkozást végző orvostól, de ő állandóan lerázta. Végül a sürgősségin kötött ki, ahol ellátták, majd otthon lábadozott. Azonban itt nem ért véget a történet, olyan dolog történt, amire senki nem számított.
Kriszta továbbra is próbált magyarázatot kérni a beavatkozást végző orvostól, legnagyobb meglepetésére azonban válaszul egy fenyegető üzenetet kapott.
Kaptam tőle egy fenyegető emailt, hogy személyes támadásnak veszi az üzeneteimet, és megteszi a jogi lépéseket velem szemben
– mesélte követőinek Kriszta.
Kriszta ekkor döntött úgy, hogy feljelentést tesz a hanyag orvos ellen. Igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy Kriszta arcán visszafordíthatatlan roncsolást végzett a befecskendezett kétes eredetű anyag.
Az arcom fél oldalán elhaltak a szövetek, valami itt lebénult és így a szám egyharmada nem működik jól, ezt csak műtéttel lehetne helyrehozni
– mesélte Kiss Kriszta.
Kriszta azt tanácsolja mindenkinek, aki hasonló kezeléseken gondolkozik, hogy nagyon alaposan gondolja át, hogy kivel és hol végeztet el bármilyen szépészeti beavatkozást.
