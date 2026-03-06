Nagy Ő Kriszta: „A fél arcomon elhaltak a szövetek”

Nagy Ő Kriszta egy természetes szépség, aki pozitív kisugárzásával mindenkit lehengerel. Nem is gondoltuk, hogy mekkora dráma húzódik a mosolya mögött.

Nagy Ő Kriszta elképesztő borzalmakat élt át az elrontott botox kezelése miatt

(Fotó: hot! magazin/Máté Krisztián)

Kiss Kriszta három évvel ezelőtt úgy érezte, eljött az ideje egy botox kezelésnek, így orvosi segítséget kért. A beavatkozást végző orvos javaslatára Kriszta teljes arca betöltésre került, többet között a szem alatti terület is. A kezelés rendben lezajlott, Kriszta haza ment, ezután váratlan tünetek jelentkeztek nála.

Mikor haza értem, éreztem, hogy nagyon dobog a szívem, és elöntött a forróság, a vérnyomásom megemelkedett, a pulzusom pedig 110 volt, gondoltam, hogy ez a kezelés hatása, elfogadtam, elmentem aludni

– mesélte Kiss Kriszta.

Nagy Ő Kriszta: „Éreztem, hogy gyulladt, égett”

Másnap reggel, amikor Kriszta belenézett a tükörbe két hatalmasra duzzadt, vörös foltot látott a szemei alatt, amik feszülő égő érzést okoztak. „Éreztem, hogy gyulladt, mert égett, később egyre jobban feszült, pár óra múlva pedig két hatalmas pogácsa volt a szemeim alatt” – folytatta történetét a Nagy Ő nyertese.

Kriszta felhívta a beavatkozást végző orvost, aki megnyugtatta, hogy ez teljesen normális, és hamarosan elmúlik a duzzanat. Nem így lett, Kriszta tünetei egyre súlyosbodtak.

Ez egyáltalán nem múlt el, egyre rosszabb lett. Feszült és lángvörös volt, még a járás rázkódása is nagyon fájt, elkezdtem aggódni

– emlékezett vissza Kriszta.

Kiss Kriszta a Nagy Ő 2026 nyertese otthonában lábadozott

(Fotó: hot! magazin/archív)

Stohl András választottja többször is próbált segítséget kérni a beavatkozást végző orvostól, de ő állandóan lerázta. Végül a sürgősségin kötött ki, ahol ellátták, majd otthon lábadozott. Azonban itt nem ért véget a történet, olyan dolog történt, amire senki nem számított.

Megfenyegette a vétkes orvos

Kriszta továbbra is próbált magyarázatot kérni a beavatkozást végző orvostól, legnagyobb meglepetésére azonban válaszul egy fenyegető üzenetet kapott.

Kaptam tőle egy fenyegető emailt, hogy személyes támadásnak veszi az üzeneteimet, és megteszi a jogi lépéseket velem szemben

– mesélte követőinek Kriszta.

Kriszta ekkor döntött úgy, hogy feljelentést tesz a hanyag orvos ellen. Igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy Kriszta arcán visszafordíthatatlan roncsolást végzett a befecskendezett kétes eredetű anyag.

Az arcom fél oldalán elhaltak a szövetek, valami itt lebénult és így a szám egyharmada nem működik jól, ezt csak műtéttel lehetne helyrehozni

– mesélte Kiss Kriszta.