Bódi Bence már az első randi előtt kiakadt a párjára: "Úristen, ennyit utazni egy d*gásért?"

Bódi Bence a Bódi Tesók formáció révén lett országosan ismert. Bódi Hunor és Bódi Megyer mellett rendszeresen megjelenik a médiában, de az influenszer ritkán beszél ennyire nyíltan a magánéletéről. Most azonban kendőzetlen őszinteséggel idézte fel kapcsolatuk kezdetét, ami korántsem volt egy romantikus első pillantás.
Bódi Bence története Varga Rebekával messze nem egy klasszikus, azonnal lángra lobbanó szerelemként indult. A megismerkedésük az Instagramon kezdődött, ahogy ma már oly sok kapcsolat. Bence felfigyelt Rebekára, reagált a posztjaira, és a maga módján próbált közeledni.
„Küldtem neki a tüzes emojikat, akkoriban ez volt a divat. Már széttüzeltem, de nem nagyon reagált” – mesélte. Bár az érdeklődés egyoldalúnak tűnt, végül mégis sikerült megszervezniük egy találkozót. Az első randi azonban egyáltalán nem váltotta be a reményeket. Már az elején volt benne egy rossz megérzés, főleg amikor kiderült, hogy Rebekához Pécsre kell utaznia.
Amikor mondta, hogy Pécsen lakik, arra gondoltam, úristen, ennyit utazni egy d*gásért. Elmentünk sétálni a kutyájával, beszélgettünk, de nagyon flegma volt
– idézte fel. A randi után teljesen lezárta magában a történetet, és biztos volt benne, hogy nem lesz folytatás.
A sors azonban másképp alakította. Másfél év telt el úgy, hogy szinte semmi kapcsolat nem volt köztük, közben mindketten életük egyik legnehezebb időszakát élték. Ez a szünet később kulcsfontosságúnak bizonyult. „Hosszú idő telt el, és egyszer csak hajnal egykor belájkolta két félmeztelen képemet. Akkor éreztem, hogy akar” – mondta. Utólag derült ki számára, hogy mennyire szükségük volt erre az időre külön-külön.
Én akkor jöttem le a kábítószerről, Rebekának akkor ért véget egy toxikus kapcsolata, ráadásul pánikbetegséggel is küzdött
– vallotta be Bódi Bence. A második találkozás ezért már teljesen más alapokon zajlott. Nem voltak játszmák vagy szerepek. „Levettük az álarcot, és a randin a valódi énünket mutattuk meg. Akkor éreztem először igazán, hogy ő az igazi” – emlékezett vissza a Ki vagy te valójában podcastben.
A kapcsolat elején egy egészen abszurd félreértés is adódott, ami ma már inkább vicces emlék. Bence akkoriban extrém módon edzett, nagyon szálkás volt, amit ő kifejezetten jónak érzett. „Azt hittem, nagyon jól nézek ki, brutálisan szálkás voltam” – mondta.
Rebeka viszont teljesen másképp értelmezte ezt a látványt.
A mamájának azt mondta rólam, hogy annyira kedves ez a srác, de annyira lefogyott, hogy szerintem meg fog halni. Azt hitték, kezelésekre járok, és komoly baj van a háttérben
– mesélte nevetve Bence. Valójában szó sem volt betegségről, egyszerűen túltolta az edzést és a diétát. Ma már mindez csak egy fejezet a közös történetükből, amely jól mutatja, hogy a kapcsolatuk nem a tökéletes időzítésről szólt, hanem arról, hogy a megfelelő pillanatban, a megfelelő lelkiállapotban találtak újra egymásra.
