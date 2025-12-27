Bódi Bence már az első randi előtt kiakadt a párjára: "Úristen, ennyit utazni egy d*gásért?"

Bódi Bence a Bódi Tesók formáció révén lett országosan ismert. Bódi Hunor és Bódi Megyer mellett rendszeresen megjelenik a médiában, de az influenszer ritkán beszél ennyire nyíltan a magánéletéről. Most azonban kendőzetlen őszinteséggel idézte fel kapcsolatuk kezdetét, ami korántsem volt egy romantikus első pillantás.

Bódi Bence párja Varga Rebeka influenszer, szintén hatalmas követőtáborral rendelkezik (Fotó: Markovics Gábor)

Bódi Bence különös csajozása

Bódi Bence története Varga Rebekával messze nem egy klasszikus, azonnal lángra lobbanó szerelemként indult. A megismerkedésük az Instagramon kezdődött, ahogy ma már oly sok kapcsolat. Bence felfigyelt Rebekára, reagált a posztjaira, és a maga módján próbált közeledni.

„Küldtem neki a tüzes emojikat, akkoriban ez volt a divat. Már széttüzeltem, de nem nagyon reagált” – mesélte. Bár az érdeklődés egyoldalúnak tűnt, végül mégis sikerült megszervezniük egy találkozót. Az első randi azonban egyáltalán nem váltotta be a reményeket. Már az elején volt benne egy rossz megérzés, főleg amikor kiderült, hogy Rebekához Pécsre kell utaznia.

Amikor mondta, hogy Pécsen lakik, arra gondoltam, úristen, ennyit utazni egy d*gásért. Elmentünk sétálni a kutyájával, beszélgettünk, de nagyon flegma volt

– idézte fel. A randi után teljesen lezárta magában a történetet, és biztos volt benne, hogy nem lesz folytatás.

Másfél év pokol, aztán boldogság

A sors azonban másképp alakította. Másfél év telt el úgy, hogy szinte semmi kapcsolat nem volt köztük, közben mindketten életük egyik legnehezebb időszakát élték. Ez a szünet később kulcsfontosságúnak bizonyult. „Hosszú idő telt el, és egyszer csak hajnal egykor belájkolta két félmeztelen képemet. Akkor éreztem, hogy akar” – mondta. Utólag derült ki számára, hogy mennyire szükségük volt erre az időre külön-külön.

Én akkor jöttem le a kábítószerről, Rebekának akkor ért véget egy toxikus kapcsolata, ráadásul pánikbetegséggel is küzdött

– vallotta be Bódi Bence. A második találkozás ezért már teljesen más alapokon zajlott. Nem voltak játszmák vagy szerepek. „Levettük az álarcot, és a randin a valódi énünket mutattuk meg. Akkor éreztem először igazán, hogy ő az igazi” – emlékezett vissza a Ki vagy te valójában podcastben.