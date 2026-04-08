Havi 15 millió ment el drogokra és még az sem volt elég: T. Danny döbbenetes vallomása a pénzszórásról és a mélypontról

Hónapokig csak találgatások keringtek arról, mi történhetett a reflektorfényben élő sztárral, T. Danny rapperrel. A válasz azonban minden képzeletet felülmúlt, amikor tegnap este megjelent a Creator TV-n a róla készült dokumentumfilm második epizódja.

T. Danny egy luxusautó árát is kiszórta az ablakon egy hónap alatt (Fotó: Creator TV)

T. Danny: „Havonta 12-15 millió forintot költöttem el”

T. Danny életének egyik legsötétebb időszaka tárul fel A maszk mögött című dokumentum-sorozat második részében, amelyben kendőzetlen őszinteséggel beszél a lejtőről. A történet nemcsak a rajongókat döbbentette meg, hanem azokat is, akik közelről figyelték az eseményeket.

Amilyen rosszul voltam belül, annyira jól mentek a dolgok, és jól ment a karrier, és pörögtek a dalok, és mentek a fellépések, és Budapest Park, Aréna... És közben meg belül fogytam el, és akkor még azt is kellett éreznem, hogy egyedül vagyok

– vallotta be a rapper a lefelé vezető út egy igen meredek pontján. A felszín mögött tehát teljesen más valóság húzódott meg, mint amit a közönség látott. És fontos látni, hogy Daniban is merőben más valóságérzékelés volt, mint amit a körülötte lévők ekkor már egyértelműen éreztek. A második epizódban nemcsak a lelki mélységekről, hanem a pénzügyi őrületről is gazdagon szó esik.

Elég gyorsan éltem akkoriban, és sokkal gyorsabban szívtam el és költöttem el a pénzt, mint ahogyan az jött. Úgyhogy hiába kerestem sokat, azt mind el is költöttem, sőt, még többet is. Igazából akkor a tartalékaimat is feléltem

– mondja. Majd jön a legmegdöbbentőbb rész: „Havonta 12-15 millió forintot költöttem el, javarészt drogokra. Egyáltalán nem tartottam kézben a dolgokat.”

Dani önhatalmúlag úgy döntött, hogy nem jön le a színpadról – a rögtönzött beszéde 8 milliós bírságot hozott (Fotó: Creator TV)

Komoly fizikai fájdalmakkal küzdött

T. Danny drog-ámokfutása nemcsak menekülés volt számára, hanem fokozatosan átvette az irányítást az élete felett. Saját bevallása szerint egy ponton már kemény fizikai tünetek is jelentkeztek. „Akkoriban kezdtek fizikai fájdalmaim is lenni, már annyi cuccot szívtam, használtam.”

A külső szemlélők is látták a spirált. Imre Norbert így emlékezett: