Havi 15 millió ment el drogokra és még az sem volt elég: T. Danny döbbenetes vallomása a pénzszórásról és a mélypontról

Hónapokig csak találgatások keringtek arról, mi történhetett a reflektorfényben élő sztárral, T. Danny rapperrel. A válasz azonban minden képzeletet felülmúlt, amikor tegnap este megjelent a Creator TV-n a róla készült dokumentumfilm második epizódja.
T. Danny életének egyik legsötétebb időszaka tárul fel A maszk mögött című dokumentum-sorozat második részében, amelyben kendőzetlen őszinteséggel beszél a lejtőről. A történet nemcsak a rajongókat döbbentette meg, hanem azokat is, akik közelről figyelték az eseményeket.
Amilyen rosszul voltam belül, annyira jól mentek a dolgok, és jól ment a karrier, és pörögtek a dalok, és mentek a fellépések, és Budapest Park, Aréna... És közben meg belül fogytam el, és akkor még azt is kellett éreznem, hogy egyedül vagyok
– vallotta be a rapper a lefelé vezető út egy igen meredek pontján. A felszín mögött tehát teljesen más valóság húzódott meg, mint amit a közönség látott. És fontos látni, hogy Daniban is merőben más valóságérzékelés volt, mint amit a körülötte lévők ekkor már egyértelműen éreztek. A második epizódban nemcsak a lelki mélységekről, hanem a pénzügyi őrületről is gazdagon szó esik.
Elég gyorsan éltem akkoriban, és sokkal gyorsabban szívtam el és költöttem el a pénzt, mint ahogyan az jött. Úgyhogy hiába kerestem sokat, azt mind el is költöttem, sőt, még többet is. Igazából akkor a tartalékaimat is feléltem
– mondja. Majd jön a legmegdöbbentőbb rész: „Havonta 12-15 millió forintot költöttem el, javarészt drogokra. Egyáltalán nem tartottam kézben a dolgokat.”
T. Danny drog-ámokfutása nemcsak menekülés volt számára, hanem fokozatosan átvette az irányítást az élete felett. Saját bevallása szerint egy ponton már kemény fizikai tünetek is jelentkeztek. „Akkoriban kezdtek fizikai fájdalmaim is lenni, már annyi cuccot szívtam, használtam.”
A külső szemlélők is látták a spirált. Imre Norbert így emlékezett:
Egy adott ponton a Dani kibérelt egy luxusvillát, medence, jakuzzi, szauna, minden. Óriási bulihely volt, ott megfordult szerintem a fél budapesti éjszaka. A Danitól elszívtak egy komolyabb kocsi árát olyan emberek, akikről nem is tudjuk, hogy kik azok.
A pénz elképesztő tempóban tűnt el, miközben a T. Danny maszkja mögött egyre mélyebb válság húzódott. A színpadon még mindig sztár volt, de a valóság egyre kontrollálhatatlanabbá vált, egyre bizarabb volt. Egy koncert után például egyszerűen nem volt hajlandó lejönni a színpadról, ami percenként egymilliós kötbérbe került a produkciónak. KKevin sem fogta vissza magát:
A Dani k*rva sok mindenre költött k*rva sok pénzt. Akkoriban már legalább három éve olyan albérletben lakott, ami 3 millió volt havonta. A bulikban, pia, cigi, nőknek a taxiztatása, rengeteg pénzt b*szott el felesleges dolgokra. Sokszor tartozásokba verte magát.
A történet egyik legmegrázóbb szimbóluma talán a jellegzetes maszkon túl T. Danny orrának története, amely szinte a túlzások és a kontrollvesztés időszakának jelképévé vált és az esztelen drogfogyasztás rémisztő eredménye lett. A rapper most azonban úgy tűnik, szembe mert nézni a múltjával – és talán stabil lépésekkel halad a visszaúton – mely során családja és barátai is mellette állnak, támogatják a zenészt.
