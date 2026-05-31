Kiara Lord olyat kért T. Dannytől a backstage-ben, amitől teljesen kiakadt a rapper: „Nagyon erőszakos és bunkó voltam...”

Nem elég a KKevines botrány, most még jó barátjába is beleállt a felnőttfilmes. Kiara Lord kíméletlenül őszintén vallott a T. Dannyvel való feszült, balhés kapcsolatáról. Az egykori felnőttfilmes Kevin Budapest Parkban adott koncertje után találkozott T. Dannyvel, ám a találkozásból hatalmas feszültség kerekedett: Kiara ráadásul olyat tett, ami után most nyilvánosan, kamerák előtt kényszerült bocsánatot kérni a rappertől!

Az egykori Nagy Ő sztárja most T. Dannyt szúrta ki célpontnak (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara és T. Danny botránya

Úgy látszik, a dögös sztár nem éri be egyetlen rappel kapcsolatos botránnyal. Miközben a net a KKevines csókügytől hangos, Kiara Lord Lakatos Levente kamerái előtt rátett még egy lapáttal, és kíméletlen őszínteséggel mesélta Danival való, cseppet sem felhőtlen kapcsolatáról.

Találkoztam T. Dannyvel is és hát vele nem lettünk jó barátok. Szerintem eddig se nagyon kedveltük egymást, most aztán pláne

– jelentette ki az Ázsia Expressz sztárja. Ezután Lakatos Levente megkérdezte Kiarát, hogy meg akarta-e nézni T. Danny orrát, amire a lány így felelt:

T. Danny drogos életmódja miatt hordja a maszkot (Fotó: MW)

Nagyon erőszakos és bunkó voltam vele, ezt bevallom, és bocsánat ezért. Igen!

Azonban miközben T. Dannynél alaposan elvetette a sulykot Kiara Lord, KKevinnel sokkal mélyebbre nyúlt az a bizonyos éjszaka. Bár a rapper felettesei megpróbálták behúzni a kéziféket, Kiara Lord szavaiból egyértelmű, hogy a tiltás ellenére sem volt megállás. A botrányos csókkal induló estéről Kiara így nyilatkozott:

Valójában ez a Kevinnek az ötlete volt, és én többször megkérdeztem tőle, hogy ez biztos jó ötlet? De hát akkor már messzi tájakon járt, ott már nem nagyon lehetett jobb belátásra bírni. Aztán az ő felettesei szóltak, hogy ez no go! Bár nem tudom miért, szerintem nagyobbat ment, mint a koncert, csak mondom...

Egy biztos: Kiara Lord alaposan felbolygatta a hazai rapvilágot. A dögös sztár nemcsak a kulisszatitkokat és a tiltásokat söpörte le az asztalról, de T. Dannyhez és KKevinhez fűződő botrányával olyan lavinát indított el a kommentszekciókban, ami után a rajongók már nem is azon pörögnek, hol végződött az éjszaka, hanem azon, vajon mi következik majd ezután.