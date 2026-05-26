T. Danny újra a régi, elementáris erővel hódította meg a színpadot és a rajongókat

Hétvégén újra felcsendülhettek élőben a T. Danny-dalok, a zenész ugyanis hosszú hónapok kihagyása után újra meghódította a színpadot. A közönség mindennél jobban várta a visszatérést és nem is kellett csalódniuk.
Az elmúlt hónapokban óriási média visszhangot váltott ki T. Danny orra, hiszen annak ellenére, hogy lehetett tartani a legrosszabbtól, sokáig homály fedte, miért tűnt el az énekes. A drogproblémákkal küszködő Telegdy Dániel sokáig saját magának sem ismerte be, hogy nagyon nagy a baj, végül még időben sikerült visszakanyarodnia a lejtő legalja előtt. Kétrészes, A maszk mögött című dokumentumfilmjében őszintén vallott róla, hogy milyen állomásokkal küzdött meg a gyógyulás során és milyen út vár még rá, mire újra maszk nélkül jelenhet meg nyilvánosan. Többek között vár rá egy plasztikai beavatkozás, továbbá folyamatosan pszichológushoz jár, hogy mentálisan is stabil lehessen és egykori függősége ne térjen vissza a mindennapjaiba.
A hétvégén újra koncertezett, ahol a rajongók egy emberként drukkoltak neki és szinte várták, hogy bizonyítson. T. Danny ezt meg is tette, a közönség pedig szinte egy emberként bocsájtott meg neki a korábbi botlásért. Bár egy tiszta lap mindenkinek jár, ahogy azt szokás mondani, az ő gyógyulása nehezített pályán mozog, hiszen ismert emberként sokkal nehezebb ugyanazt az utat végigjárni. Fellépéséről természetesen rengeteg videó került fel a közösségi oldalakra, ahol közönsége nem győzte méltatni, milyen lenyűgöző volt újra látni őt, ereje teljében.
Király voltál! Jó volt ott lenni! Hajrá! Így kell visszatérni
– írta egyikőjük. „Ott voltam. Imádtam. Hiányoztál” – vallotta egy másik hozzászóló.
Danny erősebben tért vissza, mint valaha. Nagyon büszkék vagyunk rád!
– fogalmazott egy rajongó. „De nem is akármilyen visszatérés volt!” – áradozott egy kommentelő. A felvételeken egyébként egyértelműen látszik, hogy a rajongók teljes szívvel és elképesztő szeretettel várták kedvencük visszatérését, aki tanulva a hibákból, most minden erejével azon van, hogy többé ne okozzon csalódást közönségének.
A rapper drogfüggősége kapcsán nemrég Drelyó Ágnes szakpszichológus árulta el a véleményét, szerinte Dani esete több szempontból is speciális. Egyrészt, a közösségi média óriási nyomást okozhat neki abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt felé, ráadásul ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái is. A fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt pedig olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, amit fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni. Nos, az biztos, hogy a Megasztár zsűritagja egyelőre rendkívül fegyelmezetten kezdte el felvenni a feladatait, remélhetőleg a tudatosság a jövőben is megmarad nála.
