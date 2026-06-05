Polgár Tünde is beleállt Szoboszlai Dominik szettjébe: „Ha bohócnak öltözve érzi jól magát…”

Szoboszlai Dominik ruhája az egyik legközkedveltebb témává vált az elmúlt napokban, ugyanis sokak szerint abszolút ízléstelen, már-már nevetséges a futballista stílusérzéke. Most Polgár Tünde is megosztotta a véleményét, kicsit sem finomkodva.
A napokban Szoboszlai Dominik Instagram bejegyzése kavarta a legnagyobb port a közösségi médiában. A profi futballista egy fehér bermudanadrág-szerű darabhoz vett fel egy bő, világoskék csíkos inget, amelyet megspékelt egy fekete lakkcipővel, hozva ezzel az igazi olasz életérzést.
A Liverpool focicsapatának sztárjátékosa éppen a magyar válogatott tagjaival érkezett meg Telkibe, hogy megkezdjék a felkészülést a Finnország elleni pénteki barátságos mérkőzésre. A show-t azonban egyértelműen Szoboszlai ruhája vitte.
A mémgyárosok természetesen azonnal beindultak és sorra osztották meg a különféle humoros képeket, amelyen Buzsik Borka férje a kifutón vonul, vagy éppen egy párkereső műsor vörös szőnyegén áll.
Míg egyesek szerint öltözéke polgárpukkasztó, vagy még inkább ízlestelen, addig mások szerint valóságos divatguru lett a sportolóból. Utóbbi véleményen van Polgár Tünde is, aki kifejtette, mit is gondol a híres összeállításról.
A luxusfeleség Instagram-oldalára töltött fel egy videót, amelyben arról beszél követőinek, hogy hagyják békén a sztárapukát, hiszen ő nem divatszakember, hanem egy sportoló.
Emberek, könyörgöm! Mi volt oda írva: Divatdiktátor vagy focista? Nem mindegy, hogy egy sportoló, mit vesz fel a szabadnapján?
– tette fel a kérdést Polgár Tünde.
A Feleségek Luxuskivitelben sztárja szerint Szoboszlai Dominik nem kell, hogy megfeleljen az embereknek, csak saját magának, így nyugodtan öltözhet olyan ruhába, amiben jól érzi magát. „Persze, mondhatjuk, hogy polgárpukkasztó, de ha ő éppen bohócnak öltözve érzi jól magát? Szerintem jár neki a taps, hogy nem mindig csak melegítőben látjuk” – tette hozzá a sztár.
Polgár Tünde szerint sokkal zavaróbb, ha egy profi sportoló olyan egészségtelen ételeket reklámoz, mint a chips vagy a hamburger. Hozzá kell tenni ugyan, hogy Szoboszlai Dominik is szerepelt már chips reklámban.
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