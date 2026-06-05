Elszólta magát Stana Alexandra? Ez derült ki a születendő gyermeke neméről!

A közelmúltban érkezett az örömhír, hogy kisbabát vár Stana Alexandra. A Dancing with the Stars közkedvelt táncosnője, aki később A Nagy Duett színpadán csillogtatta meg énektudását, néhány hete a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy szerelmével gyermeket várnak. Stex boldogsága jelenleg nem ismer határokat, és, érthető módon, az is nagyon izgatja, vajon kislányt vagy kisfiút hord-e a szíve alatt.
Habár Stana Alexandra még csak a terhesség elején jár, a hiedelmek és ősi mítoszok alapján már egészen jól meg lehet tippelni a születendő gyermeke nemét. A táncosnő nemrég a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben kiderült, ezek alapján kisfia vagy kislánya fog-e születni. A népi megfigyelések szerint, ha egy nő reggeli rosszulléteket tapasztal a várandósság alatt, akkor nagy valószínűséggel lánygyermeket vár, míg ha a kismama hangulata legtöbbször nyugodt, akkor kisfia születik. Stana Alexandra most ezeket a jeleket figyelve próbálta megtippelni gyermeke nemét.
A táncosnő szívverése rendszerint 140 fölé emelkedik, ami olyankor jellemző, ha valaki kislányt hord a szíve alatt, valamint az is a lánygyermek érkezését jelzi, ha a kismama sokkal jobban kívánja az édes ételeket, mint a sós ízű falatokat, a hangulata könnyen drámaivá változik, valamint hőhullámok öntik el és szörnyű fejfájás gyötri.
Ugyanakkor, a fiús kismamákra jellemzően Stana Alexandra nem szenved reggeli rosszullétektől, valamint ragyogó bőre is azt jelzi, hogy kisfia fog születni. A teóriák szerint ugyanis, amennyiben lánygyermekkel várandós egy nő, akkor a kisbaba úgymond „ellopja” szépségét, így különböző bőrhibák, vagy éppen hajhullás jelentkezik nála - írja a Ripost.
Mindenesetre, a jelek alapján úgy fest, a Dancing with the Stars táncosnője kislánnyal várandós, ezt a véleményt pedig a követői is osztották.
Abszolút kislány lesz
- jelentette ki az egyikük a kommentszekcióban.
Én hozzád egy kislányt tudnék képzelni, annyira jó lenne látni, ahogy tanítod táncolni, megvan a Dancing kövi győztese
- helyeselt egy másik rajongó is.
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