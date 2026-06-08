Stana Alexandra: „Nagyon örülünk a baba érkezésének”

Stana Alexandra másfél éve van együtt a párjával nagy szerelemben. A 33 éves táncos, műsorvezető a kö­zelmúltban azt is elá­rulta, hogy kisbabát várnak. Alexandra megismerkedésük történetéről, és a babavárás csodálatos időszakáról mesélt a hot! magazinnak.

Stana Alexandra babát vár, nagyon örül az érkezésének

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Stana Alexandra párjáról: „Azonnal megtetszett”

Lassan két éve annak, hogy együtt van a párjával a táncos. Stana Alexandra Dancing with the Starsos próbái alkalmával figyelt fel a jelenlegi kedvesére, akivel hagytak időt egymásnak az ismerkedésre. Korábban több műsorban is bizonyította már tehetségét, rátermettségét. Stana Alexandra Marics Petivel lépett a Dancing with the Stars színpadára, ahol hatalmas sikert arattak. Párjára már az első találkozásukon felfigyelt.

„Egy stúdióban próbáltam a Dancing with the Stars alatt, amikor több emberrel együtt megjelent ő is, egy munka miatt” – mesélte a hot! magazinnak Alexandra.

Akkor láttam őt először, és azonnal megtetszett. Mondtam is magamban, hogy hűha!

„Már ott beszélgetni kezdtünk, és később, szerencsére, kezdeményezett is. Vártam, hogy írjon, én ugyanis szeretem, ha a férfi udvarol. Nagyon sokat beszélgettünk, nem hamarkodtuk el az első randit. Ha az ember már túl van egy hosszabb párkapcsolaton, nem nyit olyan gyorsan. Én pedig úgy vagyok ezzel, hogy ha valaki szeretne tő­lem valamit, akkor küzdjön, várjon, udvaroljon” – kezdte ­Alexandra.

Alexandra nemrégiben Rómában járt a barátnőivel

Fotó: hot! magazin/archív

Stana Alexandra: „Nyugodt, boldog, kiegyen­súlyozott életem van”

A baba érkezése nyilvánvalóan átalakítja majd az életét, de most egy nagyon jó, kifejezetten pozitív időszakában van. Stana Alexandra tánciskolája tanítványainak is elárulta, hogy hamarosan édesanya lesz. Nem titkolja, röpköd a boldogságtól!

Dolgozom, ameddig képes vagyok, mert szeretem a munkámat.

„Majd az élet eldönti, hogy meddig tudom még csinálni. A baba érkezésének nagyon örülünk, mindketten boldogok vagyunk, de hosszabban egyelőre nem szeretnék beszélni a várandóságomról. Később majd mesélek róla, de még kérek egy kis időt. Szeretnénk kettesben megélni ezt az időszakot! Nyugodt, boldog, kiegyensúlyozott életem van: feltölt, amit csinálok, imádom a munkámat, sok időt töltök a családommal, és jól érzem magam a bőrömben. Vannak nehézségek, de együtt túljutunk ezeken” – ­jegyezte meg a táncművész.