Lukász visszatér? A Séfek Séfe közönségkedvence megjelent az új évad forgatásán

Ahogy korábban, úgy a Séfek Séfe 2026-os évadában sem volt hiány emlékezetes karakterekben, gondoljunk csak a folyton éneklő Piróra, Princess Szabinára vagy az „ajándék versenyzők” csúcsára, Radics Attila Lukászra. Krausz Gábor versenyzője napról napra újabb őrültségekkel szórakoztatta vagy éppen idegesítette fel csapattársait, amit a nézők egyenesen imádtak. És úgy tűnik, a Séfek Séfe következő évadában sem kell mellőzniük, ugyanis most a forgatásról jelentkezett be.
A Séfek Séfe Lukásza nem csak a műsor rajongóit, de még a sokszor szigorú Krausz Gábort is le tudta venni a lábáról, annyira, hogy azóta szinte személyes misszióként a fejébe vette, hogy ha törik, ha szakad, megtanítja főzni. És bár azt egyelőre nem tudni, hogy ez a projekt, hogy halad, de tény, hogy Krausz Gábor podcastjének felvételei mindig nagyon jó hangulatban telnek. Talán éppen ez az oka annak, hogy most a Séfek Séfe 8. évadának forgatására is meghívták, igaz, nem versenyzőnek, hanem, hogy meginterjúvolja az „utódait”, azaz az új versenyzőket. Lukász azonban, ahogy azt tőle megszokhattuk, inkább a saját feje után ment, és ellátta néhány tanáccsal a leendő szereplőket.
Bár Lukász minden riporteri képességét bevetette a feladathoz, de végül valahogyan mégis inkább önmagára terelte a szót, amivel azonnal el is lopta a show-t a Séfek Séfe 2027-es évadának sztárjai elől.
„Mit szólsz az új versenytársaidhoz? Ha majd ők agresszívoskodni akarnak, vagy ki akarnak téged utálni úgymond, azt hogy fogod kezelni?” – tette fel az igencsak kacifántos kérdést a tavalyi szezon sztárja.
„Te hogy kezelted ezt a problémát?” – kérdezett vissza azonnal a szégyenlős versenyző.
Én csendben voltam, sunyi módon hátra mentem, és nem engedtem, hogy konfliktus legyen velük
– válaszolta Lukász, bár mi erre nem pontosan így emlékszünk. Idézzük csak fel azt az esetet, amikor Marczinek Norbival csaknem a konyha közepén mentek egymásnak. Persze Lukásznak ezt a kis ferdítést a nézők biztosan nem fogják felróni, sőt, alig várják, hogy még több ilyen kulisszák mögötti pillanattal jelentkezzen a Séfek Séfe új évadának forgatásáról.
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