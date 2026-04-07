Könnyeivel küzdve vallott Molnár Dávid: „Édesapám kérésére mentem a Séfek Séfébe”

A Séfek Séfe 7. évadának egyik legmegosztóbb, de vitathatatlanul legfelkészültebb versenyzője, Molnár Dávid végre beszélt a kemény külső mögött rejlő fájdalomról. Bár a profi szakács korábban mereven elzárkózott a tévés szerepléstől, egy családi tragédia végül átírta az elveit.

Molnár Dávid elhunyt édesapja utolsó kívánságát teljesítette a Séfek Séfével

Kevesen tudják, de Dávid az Év Mentes Séfje cím birtokosa profi kategóriában

A séf őszintén beszélt a konyhai szigorról és a kommentelők véleményéről

Két helyen is kreatív séfként dolgozik, és külföldre jár főzni

A Séfek Séfe sztárja fájdalmas ígérete

Dávid nem akárhonnan érkezett a műsorba: 2024-ben elnyerte az Év Mentes Séfje címet profi kategóriában, így szakmailag nem volt mit bizonyítania. A motivációja azonban sokkal személyesebb volt, mint a győzelemért járó trófea. Édesapja régóta szerette volna látni fiát a képernyőn, ám Dávid mindig nemet mondott – egészen addig, amíg a sors közbe nem szólt.

Édesapám meghalt, és utána jelentkeztem a műsorra. Ő mindig mondta nekem, hogy várja, mikor lát majd a tévében. Úgy éreztem, ezzel eleget teszek a kérésének. Lehet, hogy már nem láthatott így, de meg kellett tennem érte

– kezdte mesélni lapunknak Dávid.

Nyomás alatt: Miért volt olyan szigorú?

A nézők közül sokan kritizálták Dávidot a stílusa és a konyhai szigorúsága miatt. Ő azonban most tisztázta: egy profi konyhán nincs helye a finomkodásnak, pláne akkor, ha a csapat sous chef nélkül marad. A hatalmas felelősség végül nála is súrlódásokhoz vezetett, de a szakmai maximalizmusából nem engedett.

„Ha visszatekintek, nagyon sok tapasztalatot adott a műsor. Persze tudom, hogy hibáztam is, de rengeteget tanultam. Hiába vagyok közel húsz éve a szakmában, és van tapasztalatom, ilyen nyomás alatt dolgozni teljesen más volt. Ma már azt veszem észre, hogy ha a munkában adódik valamilyen probléma, sokkal könnyebben kezelem, gyorsabban reagálok, és jobban tudom kezelni a váratlan helyzeteket. Sajnálom, hogy a végére kicsit elfáradtam, én ezt így látom. Nekem nehezebb volt, mert a csapatunkban egy ideig nem volt szakács, és sok feladat hárult rám. Később, amikor érkezett segítség, könnyebb lett, de addig nagy teher volt rajtam. Ezt sok néző is észrevette, sok visszajelzést kaptam, hogy tisztelik azt a munkát, amit végigcsináltam. De hiába vagyok húsz éve a szakmában, ilyen nyomás alatt dolgozni teljesen más volt, mint a való életben”