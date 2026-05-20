„El sem tudod képzelni, mennyire gyönyörű!” – Exkluzív fotón a titokzatos Hajni, akiért a Séfek Séfe Lukasza harminc éve rajong

A Séfek Séfe ikonikus karaktere, a magyar Michael Jacksonként is emlegetett gasztrohős, Radics Attila, azaz Lukasz végre fellebbentette a fátylat magánéletének legféltettebb kincséről: először mutatta meg a nyilvánosságnak imádott párját, Hajnit.
Bár Lukasz élete a képernyőn nyitott könyvnek tűnt, a szívét eddig hét lakat alatt őrizte. Most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy ország-világ előtt felvállalja azt a nőt, akivel még 1994-ben, egy újpesti aluljáróban találtak egymásra a közös Jackson-rajongásuknak köszönhetően.
A Hajnival a szerelem működik, a kémia fantasztikus, egészségesek vagyunk. 1994 óta vagyunk együtt, az lassan vagy több is, mint harminc év. Úgy képzeljük el, hogy szőkehajú, fehérbőrű, és tényleg olyan illatos, kedves, és finom ez a nő
– mesélte elérzékenyülve Lukasz lapunknak.
A rajongók számára eddig rejtély volt, miért nem láthattuk Hajnit Lukasz oldalán. Az ok prózai, mégis tiszteletre méltó: a hölgy két évtizede Németországban építi karrierjét, hogy biztosítsa a közös jövőjüket.
Hajni kint dolgozik Németországban, a házvezetőnője egy nagyon öreg ügyvéd családnak, immár 20 éve. Így eltartjuk magunk. Én pedig nagyon szeretem őt, mert ő egy tisztességes nő, aki nőként is viselkedik.
A Séfek Séfe sztárja nemcsak szerelmes, de büszke is párja intellektusára. Szerinte Hajni olyan adottságokkal rendelkezik, amelyekkel bármelyik kereskedelmi csatorna főműsoridős sztárja lehetne, ha végre leküzdené a lámpalázát.
Amúgy ő is tévéképernyőre való, csak nem mer még szerepelni, pedig imádnák az emberek! Érettségije van, nyelveket beszél, és nagyon jól olvas. Simán lehetne belőle egy profi műsorvezető.
Bár a páros idejének nagy részét a munka és a távolság határozza meg, elkötelezettségük megrendíthetetlen. Közös gyermekükként szeretik Pongó kutyájukat, és bár Lukasz itthon hódítja meg a nézők szívét, minden gondolata Németországban jár. Ez az exkluzív vallomás bebizonyította: a feltűnő külső mögött egy végtelenül hűséges és romantikus férfi lakozik, aki harminc év után is rajongással néz élete párjára.
