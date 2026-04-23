Zokogva borult lánya nyakába! Bogdán Csaba nem bírta a könnyek nélkül!

Vannak pillanatok, amelyeket semmilyen digitális kijelző vagy videóhívás nem pótolhat, és ezt Szandiék is pontosan tudják. Pintácsi Alexandra és férje, Bogdán Csaba számára az elmúlt napok a fizikai közelségről, a hosszú ölelésekről és a közös örömről szóltak. A házaspár ugyanis tízezer kilométert utazott, hogy Los Angelesben meglátogassák lányukat, Bogdán Blankát, aki már egy ideje az Egyesült Államokban építi az életét. Bár a távolság hatalmas, a családi kötelék az évek alatt csak szorosabbá vált, most pedig egy minden eddiginél különlegesebb okuk volt az utazásra: lányuk az első gyermekét várja.
Nyilván egy apa életében a legszívbemarkolóbb, amikor a lánya férjhez megy, de talán még ennél is meghatóbb, amikor a szeme fénye maga is édesanyává válik. Nem volt ez másképp Bogdán Csabával sem, akiből az unoka érkezésének híre és a kerekedő babapocak látványa eddig ismeretlen energiákat hívott elő.
Csaba az Instagram-oldalán osztotta meg a legszebb emlékeket. A közzétett videókból és fotókból árad a szeretet: láthattuk a közös nevetéseket, a nagy családi vacsorákat és azt a rajongást, amivel a leendő nagyszülők veszik körül Blankát.
A büszke leendő nagypapa máris akcióba lendült. Csaba ugyanis a fejébe vette, hogy nemcsak magyarul, hanem veje anyanyelvén, portugálul is szeretne szót érteni a csöppséggel. Ezért a városnézés mellett a nyelvkönyveket is bújta, hogy mire megérkezik a pici, már folyékonyan menjen a meseolvasás.
Azonban minden jónak vége szakad egyszer. Az egy hét elrepült, és eljött a pillanat, amitől minden szülő tart: az elválás. A repülőtéren a kemény rockzenész álarca lehullott, és Csaba a könnyeivel küzdve omlott kislánya karjaiba.
Csodálatos volt ez az egy hét Blankáékkal
– írta Bogdán Csaba Instagram-oldalán, aki láthatóan alig várja, hogy legközelebb már a karjaiban tarthassa az unokáját.
Szandi és Csaba most talán messze vannak, de lélekben már minden percüket Los Angelesben töltik, és vágják a centit a nagy napig.
