Zokogva borult lánya nyakába! Bogdán Csaba nem bírta a könnyek nélkül!

Szandi lánya
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 20:10
Bogdán CsabaBogdán Blanka
Szandi és férje tízezer kilométert utaztak, hogy Los Angelesben meglátogassák várandós lányukat. Bogdán Csaba sírva búcsúzott a repülőtéren, és már portugálul tanul a születendő unoka kedvéért.
Vannak pillanatok, amelyeket semmilyen digitális kijelző vagy videóhívás nem pótolhat, és ezt Szandiék is pontosan tudják. Pintácsi Alexandra és férje, Bogdán Csaba számára az elmúlt napok a fizikai közelségről, a hosszú ölelésekről és a közös örömről szóltak. A házaspár ugyanis tízezer kilométert utazott, hogy Los Angelesben meglátogassák lányukat, Bogdán Blankát, aki már egy ideje az Egyesült Államokban építi az életét. Bár a távolság hatalmas, a családi kötelék az évek alatt csak szorosabbá vált, most pedig egy minden eddiginél különlegesebb okuk volt az utazásra: lányuk az első gyermekét várja.

Bogdán Csaba felesége nehéz búcsút vett lányuktól, Blankától.
Szandi és férje, Bogdán Csaba egy hetet töltött Los Angelesben lányukkal, Bogdán Blankával (Fotó: MW)

 

  •  Szandi és Csaba hatalmas bőröndökkel vágtak neki az útnak, hogy végre személyesen is átölelhessék a kismamát és férjét, Ricardo Torrest
  • A nagyszülők most először láthatták élőben a pici ultrahangfelvételeit, ami minden képzeletet felülmúló élmény volt számukra
  • Bogdán Csaba annyira komolyan veszi a nagypapai szerepet, hogy már most elkezdett portugálul tanulni, hogy a kicsi mindkét anyanyelvén tudjon neki mesélni
  • Míg a hölgyek babáztak, Csaba és veje, Ricardo közös whiskeyzéssel pecsételték meg a családi békét és a jó viszonyt
  • Az intenzív hétvégén a rockzenész sem bírta tovább, és zokogva ölelte magához lányát a repülőtéren

Bogdán Csaba szíve is meglágyult, amikor búcsúzott

Nyilván egy apa életében a legszívbemarkolóbb, amikor a lánya férjhez megy, de talán még ennél is meghatóbb, amikor a szeme fénye maga is édesanyává válik. Nem volt ez másképp Bogdán Csabával sem, akiből az unoka érkezésének híre és a kerekedő babapocak látványa eddig ismeretlen energiákat hívott elő.

Csaba az Instagram-oldalán osztotta meg a legszebb emlékeket. A közzétett videókból és fotókból árad a szeretet: láthattuk a közös nevetéseket, a nagy családi vacsorákat és azt a rajongást, amivel a leendő nagyszülők veszik körül Blankát.

(Fotó: Markovics Gábor)

Portugál mesék és az elkerülhetetlen elválás

A büszke leendő nagypapa máris akcióba lendült. Csaba ugyanis a fejébe vette, hogy nemcsak magyarul, hanem veje anyanyelvén, portugálul is szeretne szót érteni a csöppséggel. Ezért a városnézés mellett a nyelvkönyveket is bújta, hogy mire megérkezik a pici, már folyékonyan menjen a meseolvasás.

Azonban minden jónak vége szakad egyszer. Az egy hét elrepült, és eljött a pillanat, amitől minden szülő tart: az elválás. A repülőtéren a kemény rockzenész álarca lehullott, és Csaba a könnyeivel küzdve omlott kislánya karjaiba.

Csodálatos volt ez az egy hét Blankáékkal

– írta Bogdán Csaba Instagram-oldalán, aki láthatóan alig várja, hogy legközelebb már a karjaiban tarthassa az unokáját.

Szandi és Csaba most talán messze vannak, de lélekben már minden percüket Los Angelesben töltik, és vágják a centit a nagy napig.

 

