Zokogva borult lánya nyakába! Bogdán Csaba nem bírta a könnyek nélkül!

Vannak pillanatok, amelyeket semmilyen digitális kijelző vagy videóhívás nem pótolhat, és ezt Szandiék is pontosan tudják. Pintácsi Alexandra és férje, Bogdán Csaba számára az elmúlt napok a fizikai közelségről, a hosszú ölelésekről és a közös örömről szóltak. A házaspár ugyanis tízezer kilométert utazott, hogy Los Angelesben meglátogassák lányukat, Bogdán Blankát, aki már egy ideje az Egyesült Államokban építi az életét. Bár a távolság hatalmas, a családi kötelék az évek alatt csak szorosabbá vált, most pedig egy minden eddiginél különlegesebb okuk volt az utazásra: lányuk az első gyermekét várja.

Szandi és férje, Bogdán Csaba egy hetet töltött Los Angelesben lányukkal, Bogdán Blankával (Fotó: MW)

Szandi és Csaba hatalmas bőröndökkel vágtak neki az útnak, hogy végre személyesen is átölelhessék a kismamát és férjét, Ricardo Torrest

A nagyszülők most először láthatták élőben a pici ultrahangfelvételeit, ami minden képzeletet felülmúló élmény volt számukra

Bogdán Csaba annyira komolyan veszi a nagypapai szerepet, hogy már most elkezdett portugálul tanulni, hogy a kicsi mindkét anyanyelvén tudjon neki mesélni

Míg a hölgyek babáztak, Csaba és veje, Ricardo közös whiskeyzéssel pecsételték meg a családi békét és a jó viszonyt

Az intenzív hétvégén a rockzenész sem bírta tovább, és zokogva ölelte magához lányát a repülőtéren

Bogdán Csaba szíve is meglágyult, amikor búcsúzott

Nyilván egy apa életében a legszívbemarkolóbb, amikor a lánya férjhez megy, de talán még ennél is meghatóbb, amikor a szeme fénye maga is édesanyává válik. Nem volt ez másképp Bogdán Csabával sem, akiből az unoka érkezésének híre és a kerekedő babapocak látványa eddig ismeretlen energiákat hívott elő.

Csaba az Instagram-oldalán osztotta meg a legszebb emlékeket. A közzétett videókból és fotókból árad a szeretet: láthattuk a közös nevetéseket, a nagy családi vacsorákat és azt a rajongást, amivel a leendő nagyszülők veszik körül Blankát.

Szandi lánya, Bogdán Blanka első gyermekével várandós

Portugál mesék és az elkerülhetetlen elválás

A büszke leendő nagypapa máris akcióba lendült. Csaba ugyanis a fejébe vette, hogy nemcsak magyarul, hanem veje anyanyelvén, portugálul is szeretne szót érteni a csöppséggel. Ezért a városnézés mellett a nyelvkönyveket is bújta, hogy mire megérkezik a pici, már folyékonyan menjen a meseolvasás.