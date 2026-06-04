Rubint Réka friss képeket mutatott az állapotáról: Fokozatosan tér belém vissza a “Réka energia”

Egy ország aggódik Rubint Réka egészségéért, aki az elmúlt napokban mélypontot élt meg, kezelésre volt szüksége, kórházban ápolták.
Rubint Réka nemrég közölt családja körében képeket, és biztosította a rajongóit, hogy nincs egyedül ebben a helyzetben. Arról is szólt, hogy mikor engedik ki a kórházból, hosszú levelet írt azoknak, akik aggódnak érte.
A Szeretet az egyik legértékesebb és legtisztább gyógyító erő, ami az univerzumban létezik. Nem kerül semmibe, csak érezni és éreztetni kell. Őszintén és tisztán. Feltételek nélkül! A legszerencsésebb embernek érzem magam, hiszen olyan önzetlen szeretetet kapok a családomtól a barátaimtól, a lelki segítőimtől, tőletek és az Onkológiai Intézet összes dolgozójától, amire nincsenek szavak!
A fejlődés fájdalommal és áldozatokkal jár, legyen szó bármiről!
De ahogy Rafael Nadal mondta:
“Csak akkor lehet valaki igazi nagy Bajnok, ha nagyon nehéz dolgokat is véghezvisz!”
Bárhol is vagy a világban és bármilyen nehéz feladatot görget az utadba az élet tudd, hogy NEM vagy EGYEDÜL! Kapcsolódj mindig a JóIsten es az Angyalok óvó, szeretettel teli fényéhez. Mert itt vannak és segítenek! Kérd és megadatik! És soha ne engedd, hogy a félelmeid legyőzzenek, mert az erő, a teremtő erő ott van benned, itt él bennünk és csodára képesek. Szeresd és bátorítsd azt a csodálatos kicsi embert, aki benned él, a kicsi énedet, akinek a legnagyobb szüksége van Rád! Soha ne engedd el a kezét! Mert a legnagyobb luxus lemondani önmagadról!
Nagyon szeretlek Titeket! Köszönöm a rengeteg üzenetet! Hétfő és a kedd volt a mélypont fizikailag és lelkileg is, de túl vagyok rajta! Fokozatosan tér belém vissza a “Réka energia”. Holnap már haza mehetek. Szeretlek Titeket nagyon! Meg fogok gyógyulni! Hiszem és tudom.
/ui: a virágokat nem lehetett a kórteremben hagyni, de otthon várnak/
- írja Réka az Instagramon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.