Rubint Réka friss képeket mutatott az állapotáról: Fokozatosan tér belém vissza a “Réka energia”

A Szeretet az egyik legértékesebb és legtisztább gyógyító erő, ami az univerzumban létezik. Nem kerül semmibe, csak érezni és éreztetni kell. Őszintén és tisztán. Feltételek nélkül! A legszerencsésebb embernek érzem magam, hiszen olyan önzetlen szeretetet kapok a családomtól a barátaimtól, a lelki segítőimtől, tőletek és az Onkológiai Intézet összes dolgozójától, amire nincsenek szavak!

A fejlődés fájdalommal és áldozatokkal jár, legyen szó bármiről!

De ahogy Rafael Nadal mondta:

“Csak akkor lehet valaki igazi nagy Bajnok, ha nagyon nehéz dolgokat is véghezvisz!”

Bárhol is vagy a világban és bármilyen nehéz feladatot görget az utadba az élet tudd, hogy NEM vagy EGYEDÜL! Kapcsolódj mindig a JóIsten es az Angyalok óvó, szeretettel teli fényéhez. Mert itt vannak és segítenek! Kérd és megadatik! És soha ne engedd, hogy a félelmeid legyőzzenek, mert az erő, a teremtő erő ott van benned, itt él bennünk és csodára képesek. Szeresd és bátorítsd azt a csodálatos kicsi embert, aki benned él, a kicsi énedet, akinek a legnagyobb szüksége van Rád! Soha ne engedd el a kezét! Mert a legnagyobb luxus lemondani önmagadról!

Nagyon szeretlek Titeket! Köszönöm a rengeteg üzenetet! Hétfő és a kedd volt a mélypont fizikailag és lelkileg is, de túl vagyok rajta! Fokozatosan tér belém vissza a “Réka energia”. Holnap már haza mehetek. Szeretlek Titeket nagyon! Meg fogok gyógyulni! Hiszem és tudom.

/ui: a virágokat nem lehetett a kórteremben hagyni, de otthon várnak/