" 1 centiméter lett a korábbi 8 milliméter helyett" - Áttét miatt vizsgálják Rubint Réka mintáit

A közelmúltban állt kamerák elé Rubint Réka, hogy elmondja, immár négy éve rosszindulatú daganatos betegséggel küzd, amit addig sokan talán nem is sejtettek. A fitneszlady tavaly év végén kapott olyan kemoterápiás kezelést, amelynek következtében elveszítette a haját, így idén év elejétől parókát kezdett viselnie. Ekkor már többen észrevették a változást és majdhogynem követelték, álljon elő az igazsággal, amit végül meg is tett. Réka az elmúlt években 33 sugárkezelésen és többféle kemoterápián esett át, miközben a primer daganat mellett öt áttét is megjelent a tüdejében: ezeket sikeresen eltávolították műtéti és sugárkezelések segítségével, azonban a kezelések mellékhatásai komoly megpróbáltatást jelentettek számára.

Nem a várt eredményt hozta Rubint Réka kezelése / Fotó: Facebook/Rubint Réka

Tucatnyi kezelésen van túl Rubint Réka

A korábbi gyógyszeres kemoterápiának köszönhetően a daganat mérete jelentősen, 8 milliméterre csökkent, ezért tavaly év végén az orvosa egy erősebb, intravénás kemoterápiát javasolt. Ez a kezelés azonban nem hozta meg a várt eredményeket, és mellékhatásként Réka haja is kihullott.

Nem lehet kijelenteni, hogy nem használt. Inkább azt mondanám, hogy az alap, a primer daganat mérete egy picit nagyobb lett. Ez persze, lehet mérési hiba is. De 1 centiméter lett a korábbi 8 milliméter helyett

– mondta el a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Rubint Réka, akinek a tüdejében jelenleg nincs probléma, ez pedig mindenképpen biztató.

Hál' Istennek, a tüdőben rend van. Most úgy döntött a doktornő, hogy vált egy olyan kezelésre, ami szintén infúziós, és ugyanaz az mTOR gátló van benne, mint az első, 2022-ben kapott gyógyszeres kezelés során. Ennek az infúziós kemoterápiának is mellékhatása lehet sajnos, a nyálkahártya-érintettség. Bízunk benne, hogy mégsem lesz, és hatékony lesz

– mondta el a háromgyermekes édesanya, akinek jelenleg a mája állapotát vizsgálják, hogy kiderüljön, képződtek-e ott áttétek. A fitneszlady hozzátette, a vérmintáit már elküldték Amerikába, ahol további elemzéseket végeznek - írja a Blikk.