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Rubint Réka üzent a betegségében kétkedőknek: „Mielőtt támadsz...”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 18:05
Rubint Rékatámadáskommentelők
Először azt követelték tőle, hogy beszéljen, most meg már azon akadnak ki, ha beszél. A rosszindulatú kommentelőknek mindig azzal van baja, amit Rubint Réka éppen csinál. Réka azonban nem hátrál meg, még az indulatos kommentekre is kedvesen és higgadtan reagál.
Bors
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Rubint Réka négy éve küzd a rosszindulatú daganatos betegséggel, ám hosszú időn keresztül szinte senki sem tudta, milyen nehéz csatát vív a háttérben. A fitneszlady sokáig hallgatott az állapotáról, és kívülről nézve semmi sem utalt arra, hogy milyen megpróbáltatásokon megy keresztül.

Rubint Réka és Schobert Norbi a Naplóban
Rubint Réka férje, Schobert Norbert mindenben támogatja a feleségét (Fotó:  TV2)
  • 2022-ben diagnosztizálták Rubint Rékánál a rosszindulatú daganatot
  • Évekig nem beszélt a betegségéről, senki sem sejtett semmit
  • Idén áprilisban vállalta fel a betegségét az egész ország előtt
  • Azóta folyamatosan támadják a rosszindulatú kommentelők, sokan kételkednek a betegségében

Rubint Réka betegsége és küzdelme sokáig titokban zajlott

A fordulópont tavaly év végén érkezett el, amikor olyan kemoterápiás kezelést kapott, amelynek következtében elveszítette a haját, és idén év elejétől parókát kezdett viselnie. A változást sokan észrevették, a találgatások pedig egyre hangosabbak lettek. Többen szinte követelték, hogy álljon a nyilvánosság elé, és mondja el az igazságot.

Réka azonban akkor még nem érezte úgy, hogy készen áll erre. Időre volt szüksége, hogy erőt gyűjtsön, és feldolgozza mindazt, amin keresztülment. Végül idén áprilisban döntött úgy, hogy őszintén beszél a betegséggel vívott harcáról. Nemcsak a történetét osztotta meg, hanem a parókáját is levette, ezzel megmutatva a valóságot, amelyet addig csak a legszűkebb környezete ismert.

Rubint Réka A Nagy Duettben parókával
Januárban kezdett parókát hordani (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Rubint Réka paróka hordására kényszerült, de már alig hordja

A vallomása után rengeteg szeretetet és támogatást kapott, ám a rosszindulatú kommentelők sem maradtak csendben. Sokan kétségbe vonták a betegségét, mások gúnyolódtak rajta, sőt, olyanok is akadtak, akik azt állították, hogy pénzért játssza el a betegséget.

Réka ennek ellenére nem hátrált meg. Nap mint nap őszintén beszél a követőinek arról, hogyan érzi magát, milyen kezeléseken vesz részt, mi okozza számára a legnagyobb fájdalmat, és miből merít erőt a legnehezebb napokon. Nemrég Hajdú Péter Beköltözve című műsorában is részletesen mesélt az elmúlt négy év küzdelmeiről, valamint arról, milyen kezeléseken esett át, és azok milyen mellékhatásokkal jártak.

Rubint Réka rövid szőkére festett frizurával
Az utóbbi időben szőke rövid hajjal láthattuk (Fotó: Facebook/Rubint Réka)

Rubint Réka rákos betegségében kételkednek a kommentelők

A támadások azonban a mai napig folytatódnak. Az egyik kommentelő például ezt írta:

„Ezt csak az hiszi el, aki még nem élte át maga, vagy családtagja általi kezelést… Őket még meg lehet vezetni ezzel.”

Réka azonban nem indulatosan reagált. Kedvesen, szívecskékkel válaszolt:

„Amikor Zalán született, kedden este megtartottam a 90 perces Rozsnyait (akkor még Hegedűs Gyula utcában). Másnap reggel (szerdán) császárral megszültem Zalánt. 10 nap múlva kedden este a Hegedűs Gyulában ismét színpadon voltam. Igaz, guggolni, kitöréseket és hasizmot nem tudtam csinálni, de amit tudtam, azt megcsináltam, a többit meg levezényeltem. Most sincs másképp, és nem is lesz soha, amíg élek.”

Egy másik hozzászóló még keményebben fogalmazott:

„Hát nem úgy néz ki, mint aki 33 kemót kapott… Annyira szerepelni akar, hogy ezt a hazugságot is bevállalja.”

A fitneszlady erre is higgadtan reagált:

Nem 33 kemót kaptam, hanem 33 sugarat. Mielőtt támadsz, és az indulattól nem látsz, nyugodj meg és gondolkozz!

„Háromféle kemót kaptam + immunterápiát, most kezdték nálam az új, negyedik kemó kezelést. 33 sugarat 2023-ban kaptam, majd 5-öt 2024-ben, és 3 hete ismét kaptam 3 sugarat! Nézd végig a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsort, és részletesen elmondom az elmúlt 4 évet és tudsz jegyzetelni.”

Miközben sokakat felháborít, hogy egy súlyos betegséggel küzdő embert ilyen támadások érnek, Réka továbbra is ugyanazt az utat járja: őszintén beszél a valóságról, megmutatja a jó és rossz napokat egyaránt, és igyekszik erőt adni azoknak, akik hasonló harcot vívnak. A rosszindulatú megjegyzések pedig úgy tűnik, nem megtörik, hanem még elszántabbá teszik abban, hogy továbbra is nyíltan beszéljen a betegségéről.

 

 

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