Rubint Réka üzent a betegségében kétkedőknek: „Mielőtt támadsz...”

Rubint Réka négy éve küzd a rosszindulatú daganatos betegséggel, ám hosszú időn keresztül szinte senki sem tudta, milyen nehéz csatát vív a háttérben. A fitneszlady sokáig hallgatott az állapotáról, és kívülről nézve semmi sem utalt arra, hogy milyen megpróbáltatásokon megy keresztül.

Rubint Réka férje, Schobert Norbert mindenben támogatja a feleségét (Fotó: TV2)

2022-ben diagnosztizálták Rubint Rékánál a rosszindulatú daganatot

Évekig nem beszélt a betegségéről, senki sem sejtett semmit

Idén áprilisban vállalta fel a betegségét az egész ország előtt

Azóta folyamatosan támadják a rosszindulatú kommentelők, sokan kételkednek a betegségében

Rubint Réka betegsége és küzdelme sokáig titokban zajlott

A fordulópont tavaly év végén érkezett el, amikor olyan kemoterápiás kezelést kapott, amelynek következtében elveszítette a haját, és idén év elejétől parókát kezdett viselnie. A változást sokan észrevették, a találgatások pedig egyre hangosabbak lettek. Többen szinte követelték, hogy álljon a nyilvánosság elé, és mondja el az igazságot.

Réka azonban akkor még nem érezte úgy, hogy készen áll erre. Időre volt szüksége, hogy erőt gyűjtsön, és feldolgozza mindazt, amin keresztülment. Végül idén áprilisban döntött úgy, hogy őszintén beszél a betegséggel vívott harcáról. Nemcsak a történetét osztotta meg, hanem a parókáját is levette, ezzel megmutatva a valóságot, amelyet addig csak a legszűkebb környezete ismert.

Januárban kezdett parókát hordani (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Rubint Réka paróka hordására kényszerült, de már alig hordja

A vallomása után rengeteg szeretetet és támogatást kapott, ám a rosszindulatú kommentelők sem maradtak csendben. Sokan kétségbe vonták a betegségét, mások gúnyolódtak rajta, sőt, olyanok is akadtak, akik azt állították, hogy pénzért játssza el a betegséget.

Réka ennek ellenére nem hátrált meg. Nap mint nap őszintén beszél a követőinek arról, hogyan érzi magát, milyen kezeléseken vesz részt, mi okozza számára a legnagyobb fájdalmat, és miből merít erőt a legnehezebb napokon. Nemrég Hajdú Péter Beköltözve című műsorában is részletesen mesélt az elmúlt négy év küzdelmeiről, valamint arról, milyen kezeléseken esett át, és azok milyen mellékhatásokkal jártak.