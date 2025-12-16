Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Puskás-Dallos Bogi kisfia hatalmas állatszelídítő - Cuki videó

puskás - dallos peti
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 13:30
Puskás-Dallos Bogikisfiúszarvas
Ábel már pici kora óta találkozik állatokkal. Ezúttal egy nagyon szép vadat csodálhatott meg Puskás-Dallos Bogi kisfia.
K. C.
A szerző cikkei

Dallos Bogi és Puskát Peti kisfia, Ábel 2013 szeptember 7-én látta meg a napvilágot. Az első fotóját a híres édesanyja osztotta meg a közösségi oldalán. Ábel hatalmas lufikkal totyogót, amivel azonnal belopta magát mindenki szívébe. Puskás-Dallos Bogi kézen fogva sétált Ábellel feltehetőleg Budaörsön. 

Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti
Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti / Fotó: Mediaworks Archív

Ábel cseperedését és életét a születése óta megosztja a család a személyes közösségi oldalain, a rajongók legnagyobb örömére. Azonban arra a híres szülők alaposan odafigyelnek, hogy a kisfiú arcát ne mutassák ezzel megóvva őt az esetleges rossz szájaktól. 

Puskás-Dallos Bogi és férje, Puskás-Dallos Péter nagy állatbarát hírében áll. Ezért lettek vegánok is. Családjuknak is akadnak négylábú tagjai. Így az állatok megismertetését Ábellel már pici korában megkezdték, így nem is csoda, hogy a kisfiú igazi állatszelídítő lett. 

Az énekesnő egyik legutóbbi bejegyzésében azt mutatta meg a rajongóknak, hogy Ábellel meglestek egy szép szarvas. A kisfiú pedig kíváncsisággal és áhítattal nézte a csoda szép vadat. 

„Jaaaj de édi”

„De kis cuki Àbel!” 

„Edeseim” 

- írták meghatottan a rajongók. 

Puskás-Dallos Bogi kézen fogva sétált Ábellel 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu