Puskás-Dallos Bogi kisfia hatalmas állatszelídítő - Cuki videó

Dallos Bogi és Puskát Peti kisfia, Ábel 2013 szeptember 7-én látta meg a napvilágot. Az első fotóját a híres édesanyja osztotta meg a közösségi oldalán. Ábel hatalmas lufikkal totyogót, amivel azonnal belopta magát mindenki szívébe. Puskás-Dallos Bogi kézen fogva sétált Ábellel feltehetőleg Budaörsön.
Ábel cseperedését és életét a születése óta megosztja a család a személyes közösségi oldalain, a rajongók legnagyobb örömére. Azonban arra a híres szülők alaposan odafigyelnek, hogy a kisfiú arcát ne mutassák ezzel megóvva őt az esetleges rossz szájaktól.
Puskás-Dallos Bogi és férje, Puskás-Dallos Péter nagy állatbarát hírében áll. Ezért lettek vegánok is. Családjuknak is akadnak négylábú tagjai. Így az állatok megismertetését Ábellel már pici korában megkezdték, így nem is csoda, hogy a kisfiú igazi állatszelídítő lett.
Az énekesnő egyik legutóbbi bejegyzésében azt mutatta meg a rajongóknak, hogy Ábellel meglestek egy szép szarvas. A kisfiú pedig kíváncsisággal és áhítattal nézte a csoda szép vadat.
„Jaaaj de édi”
„De kis cuki Àbel!”
„Edeseim”
- írták meghatottan a rajongók.
