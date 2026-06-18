Nagy mérföldkő előtt áll Dallos Bogi: „Ez Ábel utolsó nyara”

Különleges nyarat él át Puskás-Dallos Bogi és családja. Az énekesnő férjével, Puskás-Dallos Petivel, a hamarosan hároméves kisfiukkal, Ábellel és Peti szüleivel néhány napra Ausztriába utazott, hogy együtt pihenjenek és minél több közös élményt gyűjtsenek. Erre pedig most minden okuk megvan, hiszen szeptembertől egy új korszak kezdődik az életükben: Ábel óvodás lesz.

Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti kisfia már három éves lesz (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Puskás-Dallos Bogi gyereke óvodás lesz

Bogi a közösségi oldalán mesélt arról, mennyire fontos számukra ez az időszak.

Felfedezni a világot veletek! Mivel ez Ábel utolsó nyara, mielőtt ovis lesz, így igyekszünk kimaxolni a közös élményeket. Fantasztikus helyen vagyunk! Ausztriába jöttünk 3 napra feltöltődni Peti szüleivel együtt. Állatkák mindenhol, akiket a szobánkból is látunk, gyerekbarát programok, gyönyörű táj, isteni ételek, igazi kikapcsolódás minden generációnak. Ja és nyáron az Alpokba jönni szerintem zseni ötlet!

– írta Puskás-Dallos Bogi Instagram-oldalán.

A család képei és videói alapján valóban mesébe illő helyen pihennek. A hegyek ölelésében álló, hangulatos faházból lélegzetelállító panoráma nyílik a tájra, a környéket pedig állatok népesítik be, akiket Ábel kíváncsian és bátran figyel.

A kisfiú láthatóan minden percét élvezi a kiruccanásnak. Hol az állatokat nézegeti csillogó szemekkel, hol egy játszótéren száguld le a csúszdán, miközben a szülei boldogan figyelik.

Puskás-Dallos Bogi Alpokban nyaral a családjával (Fotó: Szabolcs László)

Puskás-Dallos Bogi férje is élvezte a nyaralást

Persze a felnőtteknek is jut idő a kikapcsolódásra. Puskás-Dallos Bogi és Peti a szüleivel karöltve többször csak leültek egy padra, és csendben gyönyörködtek az Alpok lenyűgöző látványában. A felvonóból pedig még magasabbról csodálhatták meg a hegyeket és a zöldellő völgyeket, amelyek nyáron egészen más, de hasonlóan varázslatos arcukat mutatják.

Az utazás ráadásul nemcsak a pihenésről szól, hanem arról is, hogy minél több közös emléket őrizzenek meg ebből az időszakból. Szeptembertől ugyanis Ábel számára is új fejezet kezdődik az óvodával, így a család most minden pillanatot igyekszik kihasználni.