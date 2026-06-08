„Oda nyúltam, ahová nem kellett volna” - balesetet szenvedett Pindroch Csaba, össze kellett varrni a kezét

Mint arról korábban már beszámoltunk, előadás közben baleset érte Peller Károlyt. A színész arcát egy vegyszeres maszk marta szét. Peller Károly után most újabb magyar művész szerzett súlyos sérüléseket.

Balesetet szenvedett Pindroch Csaba Fotó: MW archív

Két veszekedő kutyát próbált meg szétválasztani Pindroch Csaba - csúnya baleset lett a vége

Pindroch Csaba a közösségi oldalán tudatta, hogy a minap megsérült, miután két veszekedő kutyát próbált meg szétválasztani. A színész nem úszta meg olcsón a történteket, össze kellett varrni a kezét. Pindroch Csaba egy fotót is mutatott a beavatkozás után, amelyen látszik, hogy bal kezén be kellett gipszelni a kisujját. A művész az eset kapcsán levonta a tanulságokat.

Történt velem egy kis baleset, mondjuk úgy, hogy oda nyúltam, ahová nem kellett volna (két veszekedő kutyus közé…). Összevarrtak, de a legfájdalmasabb az volt, hogy valahogy le kellett húzni a bedagadt ujjamról a jegygyűrűmet…vagy tíz percig tartott… hiába 20 év … és remélem még 2x ugyanennyi! (A varrás 7 perc volt!) A tanulság: Ne nyúlka- piszka, mert megszúr a bicska! Szép napot Mindenkinek!

- fogalmazott a Facebook-posztjában Pindroch Csaba, majd viccesen megjegyezte: Mostantól eltartott kisujjal iszom a kávét, mint az „Urak”!