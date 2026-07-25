Frissítő párosítások a mojito mellé

Hozzávalók (4 személyre):
8 csirke alsócomb
4 ek. olaj
2 gerezd fokhagyma
1 kis csokor friss vagy 1 ek. szárított oregánó
1 csipet őrölt pirospaprika
só
bors
2 kezeletlen citrom
Elkészítés:
1. Egy keverőtálba tesszük a csirkecombokat. Hozzáöntjük az olajat, belerakjuk az áttört fokhagymát, a felaprított oregánót, csipetnyi őrölt pirospaprikával színezzük, sózzuk, borsozzuk.
2. Rányomjuk az egyik citrom levét, és belereszeljük a héját. Mindezt összeforgatjuk, és hideg helyen állni hagyjuk fél órát. Utána átrakjuk egy sütőtálba, és körülbelül 160 fokos sütőben 50 perc alatt készre sütjük.
4. A maradék citromot felkarikázzuk. Megpirítjuk egy száraz serpenyőben ezek mindkét oldalát, és rátesszük a pecsenyére.
5. Még melegen, salátát és/vagy burgonyapürével, sült krumplival kínáljuk.
Elkészítési idő: 90 perc + pihentetés - írja a Fanny magazin.
Hozzávalók (4 személyre):
A csirkéhez:
500 g csirkemell
1 tk. só
1 tk. oregánó
1 tk. őrölt római kömény
1 tk. fűszerpaprika
1 tk. chilipor
1 tk. fokhagymapor
4 ek. olívaolaj
A salsához:
3-4 paradicsom
1/2 fej lila hagyma
2-3 ek. korianderzöld
só
1/2 lime leve
A tálaláshoz:
6 tortilla lap
1 avokádó
1 jalapeno paprika (elhagyható)
lime
korianderzöld
Elkészítés:
1. A csirkemellet 1-1,5 cm vastag szeletekre vágjuk, besózzuk, megszórjuk a fűszerekkel, és rálocsoljuk az olajat. Alaposan összekeverjük, és hűtőbe tesszük pihenni.
2. A paradicsomot kimagozzuk, apró kockákra vágjuk, besózzuk és egy szűrőben hagyjuk lecsöpögni a levét.
3. A lila hagymát és a koriandert finomra vágjuk és hozzákeverjük a paradicsomhoz. Sózzuk, ízesítjük a lime levével.
4. Egy forró serpenyőben alaposan lepirítjuk a csirkeszeletek mindkét oldalát, majd ha már átsült, félretesszük pihenni 3-4 percre. Utána felcsíkozzuk a sült húst és tálalhatjuk is.
5. A tortillalapokat nyílt láng felett vagy száraz serpenyőben felhevítjük, ráhelyezzük a csirkét, a salsát és 1-2 szelet avokádót. Ízlés szerint rakhatunk rá jalapenot, megszórhatjuk még korianderrel és adhatunk hozzá friss limelevet is.
Elkészítési idő: 40 perc + pihentetés
Hozzávalók (4 személyre):
1.4 kg sertéscomb
2 ek. só
1 tk. őrölt feketebors
2 tk. majoránna
2 tk. oregánó
1 tk. köménymag
1/2 tk. fahéj
2 tk. római kömény
2 tk. őrölt koriander
1 ek. fokhagymapor
2 tk. pirospaprika
2 ek. barna cukor
1 ek. sűrített paradicsom
4 ek. étolaj
1 vöröshagyma
100 g ketchup
100 ml narancslé
1 ek. worcestershire-szósz
1 ek. szójaszósz
1 ek. balzsamecet
100 ml víz
A tálaláshoz:
12 hamburgerzsemle
200 g cheddar sajt
1 üveg csemege uborka
Elkészítés:
1. Egy nagy méretű keverőtálban, amibe a hús is elfér, összeállítjuk a pácot. Beletesszük a sót, az őrölt fekete borsot, a majoránnát, az oregánót, a köménymagot, a fahéjat, a római köményt, az őrölt koriandert, a fokhagymaport, a pirospaprikát és a barna cukrot. Hozzákanalazzuk a sűrített paradicsomot, felöntjük olajjal és az egészet jó alaposan összekeverjük.
2. A húst a pácba helyezzük, jól bedörzsöljük a páccal, hogy mindenhol bevonja a felületét.
3. Egy hőálló, vastag falú edényben közepes lángon olajat hevítünk, ebbe tesszük a páccal bekent húst, és minden oldalát körbepirítjuk. Hozzáadjuk a megtisztított és cikkekre vágott vöröshagymát, és a maradék pácot. Beletesszük a ketchupot, a narancslevet, a Worcestershire-szószt, a szójaszószt, a balzsamecetet és a kevés vizet.
Jól elkeverjük és felforraljuk. Ekkor lefedjük és 130 fokra előmelegített sütőbe tesszük 4 órára.
4. Az elkészült húst villával szálaira bontjuk, összekeverjük a szafttal és szendvicsben vagy hot dog kiflibe töltve tálaljuk. Ízlés szerint kerülhet bele cheddar sajt, extra szósz és karikákra vágott csemegeuborka is.
Elkészítési idő: 210 perc + pihentetés
Hozzávalók (4 személyre):
2 avokádó
só
bors
1 lime
1 lila hagyma
1/2 csilipaprika vagy jalapeño
2 paradicsom
1/2 csokor petrezselyem
Elkészítés:
1. Az avokádókat félbevágjuk a mag mentén, a kés pengéjét a magba ütjük, és a pengét elforgatva a magot kivesszük. A húsát egy kanál segítségével kikanalazzuk egy keverőtálba, és sózzuk, borsozzuk.
2. A lime-ot félbevágjuk, és a levét rányomjuk az avokádóra, ezzel megakadályozzuk, hogy megbarnuljon a kivájt hús. Az egészet pépesítjük egy villa segítségével.
3. A hagymát meghámozzuk és apró kockákra vágjuk. A csilit felszeleteljük, és ezt is apró kockákra vágjuk. A paradicsomot félbevágjuk, a magjait eltávolítjuk, és kockákra vágjuk.
4. Az avokádós alaphoz adjuk a feldarabolt hozzávalókat, ha szükséges, facsarunk még rá lime-levet. Végül az apróra vágott petrezselymet is hozzákeverjük, és el is készült ez az isteni mexikói előétel, vendégváró vagy reggeli krém.
5. Fogyaszthatjuk tortillacsipsszel, vagy kenhetjük kenyérre, bármelyik verziót választjuk, nem lövünk mellé.
Elkészítési idő: 15 perc
Hozzávalók:
A tésztához (12 szelethez):
120 g liszt
60 g margarin
30 g porcukor
1 tojás
A krémhez:
3 tojás
100 g cukor
2 citrom héja és leve
120 g margarin
Elkészítés:
1. Az omlós tésztához a lisztet, a margarint és a porcukrot összemorzsoljuk. A tojást felverjük és hozzáadjuk a tésztához. Folpackba csomagoljuk, és egy órára hűtőbe tesszük.
2. A tésztát lisztezett felületen körülbelül 3 mm vastagra nyújtjuk, kibéleljük vele a piteformát. Villával megszurkáljuk, ráhelyezzük a sütőpapírt, rászórjuk a száraz babot és vakon sütjük 180 fokra előmelegített sütőben 15 percig, majd eltávolítjuk a babot és újabb pár percig sütjük.
3. A krémhez forró vízfürdő felett a tojásos masszát állandó kevergetés mellett besűrítjük. Levesszük a tűzről, kicsit hagyjuk hűlni és beleolvasztjuk margarint. A formába öntjük és egy órán át hűtjük.
Elkészítési idő: 45 perc + pihentetés
Hozzávalók (1 adaghoz):
4 cl Bacardi Cata Blanca
4 gerezd lime
12 mentalevél
2 tk. cukor
szódavíz
tört jég
Elkészítés:
1. A cukrot egy magas falú koktélospohárba tesszük, beledobjuk a lime-gerezdeket, majd egy koktélos törőfa vagy fakanálnyél segítségével óvatosan összepréseljük.
2. A mentaleveleket megmossuk, egy papírtörlő segítségével megszárítjuk. A pohár széléhez dörzsöljük, majd beledobjuk a pohárba.
3. A poharat félig megtöltjük a tört jéggel, majd ráöntjük a Bacardi Cata Blancát, és egy hosszú nyelű koktélos kanál segítségével óvatosan összekeverjük, majd teletöltjük tört jéggel. Szódavízzel felöntjük, pár mentalevéllel díszítjük.
Elkészítési idő: 15 perc
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