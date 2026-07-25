Citromos-oregánós sült csirkecomb

Hozzávalók (4 személyre):

8 csirke alsócomb

4 ek. olaj

2 gerezd fokhagyma

1 kis csokor friss vagy 1 ek. szárított oregánó

1 csipet őrölt pirospaprika

só

bors

2 kezeletlen citrom

Frissítő párosítások a mojito mellé Fotó: mindmegette.hu

Elkészítés:

1. Egy keverőtálba tesszük a csirkecombokat. Hozzáöntjük az olajat, belerakjuk az áttört fokhagymát, a felaprított oregánót, csipetnyi őrölt pirospaprikával színezzük, sózzuk, borsozzuk.

2. Rányomjuk az egyik citrom levét, és belereszeljük a héját. Mindezt összeforgatjuk, és hideg helyen állni hagyjuk fél órát. Utána átrakjuk egy sütőtálba, és körülbelül 160 fokos sütőben 50 perc alatt készre sütjük.

4. A maradék citromot felkarikázzuk. Megpirítjuk egy száraz serpenyőben ezek mindkét oldalát, és rátesszük a pecsenyére.

5. Még melegen, salátát és/vagy burgonyapürével, sült krumplival kínáljuk.

Elkészítési idő: 90 perc + pihentetés - írja a Fanny magazin.

Csirkés taco

Hozzávalók (4 személyre):

A csirkéhez:

500 g csirkemell

1 tk. só

1 tk. oregánó

1 tk. őrölt római kömény

1 tk. fűszerpaprika

1 tk. chilipor

1 tk. fokhagymapor

4 ek. olívaolaj

A salsához:

3-4 paradicsom

1/2 fej lila hagyma

2-3 ek. korianderzöld

só

1/2 lime leve

A tálaláshoz:

6 tortilla lap

1 avokádó

1 jalapeno paprika (elhagyható)

lime

korianderzöld

Elkészítés:

1. A csirkemellet 1-1,5 cm vastag szeletekre vágjuk, besózzuk, megszórjuk a fűszerekkel, és rálocsoljuk az olajat. Alaposan összekeverjük, és hűtőbe tesszük pihenni.

2. A paradicsomot kimagozzuk, apró kockákra vágjuk, besózzuk és egy szűrőben hagyjuk lecsöpögni a levét.

3. A lila hagymát és a koriandert finomra vágjuk és hozzákeverjük a paradicsomhoz. Sózzuk, ízesítjük a lime levével.

4. Egy forró serpenyőben alaposan lepirítjuk a csirkeszeletek mindkét oldalát, majd ha már átsült, félretesszük pihenni 3-4 percre. Utána felcsíkozzuk a sült húst és tálalhatjuk is.

5. A tortillalapokat nyílt láng felett vagy száraz serpenyőben felhevítjük, ráhelyezzük a csirkét, a salsát és 1-2 szelet avokádót. Ízlés szerint rakhatunk rá jalapenot, megszórhatjuk még korianderrel és adhatunk hozzá friss limelevet is.