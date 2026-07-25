Pindroch Csaba mekkmesteri magasságokba lépett: felesége érezte, hogy ebből baj lesz

Ha legalább felidézhetnénk egy korábbi szerepét, melyben vízvezeték-szerelőt alakított, mondhatnánk, hogy van némi rutinja a dologban, de így már a színész első sorait olvasva tudtuk, hogy irgalmatlan fiaskó lesz a történet végére. A mese Pindroch Csaba esetében is pont úgy kezdődött, mint egy átlag háztartásban. Vagyis a férfiember (Csaba), talán éppen felesége unszolására ránézett a kilazult, csöpögő csapra. Majd jött a felismerés: „Ez nekem is menni fog!” A felismerést tett követte és előkerült a honi mesteremberek Szent Grálja, vagyis a szigetelőszalag.
No, de térjünk is rá Pindroch Csaba saját szavaira, hiszen nála senki sem mesélheti el érzékletesebben, hogyan is töltött el órákat a szereléssel.
„Először csak kilazult, akkor visszanyomtam, utána jobb híján faragasztóval próbálkoztam (bár fémet-fémhez nem volt szerencsés…), aztán jött a magyar ember nagy barátja a “szikszalag”. Egy szó mint száz, a víz megtalálta a maga útját, no nem a csatornába lefelé, hanem az égbe, a végtelenbe és tovább…”
Nincs mese: irány a bolt, megvettem az új csaptelepet!
– kezdett bele kalandja részletes kifejtésébe a Facebookon Pindroch Csaba, aki ezen a ponton egy kéretlen, de megfontolásra érdemes tanácsot kapott feleségétől: „Linda megkérdezte: - Nem kéne szakembert hívni? Nem!!! - válaszoltam, és látta rajtam, hogy ez komoly sértés volt” – magyarázta bejegyzésében a színész, akin ezen a ponton uralkodhatott el a „mekkmester-szindróma.” Feladhatta volna, de ő nem így tett.
„Reggel nyolckor kezdődött a művelet: megfelelő méretű kulcsot nem találtam, bár van vagy hat készlet, de valahová elkavarodtak, ezért átmentem a szomszédba és kaptam.”
A mosogató alá kuporodva kb. 40 percig próbálkoztam, de nem mentem semmire, irány a gazdabolt, vettem egy tuti fogót (abból is van otthon 2-3), de valaki eldugta őket… Sikerült végre beszerelni, csodásan nézett ki, bravó mondtam magamnak, de látom, hogy alul, a lefolyónál csöpög.
„Sebaj, meghúzom! Nem folytatom, eltörtem a menetet, még lementem négyszer a boltba, de már nem ugyanoda, hanem 3 másikba, mert szégyelltem egy kicsit magam. (...) Most már lassan 9 órája görnyedek, többen megkérdezték, hogy miért vagyok görbe, becsípődött a hátam? Nem válaszoltam senkinek… Már alul nem csöpög, de nem folyik le…” – sorolta kálváriája stációit Pindroch Csaba.
De vajon a végén sikerrel zárta a projektet? Dehogy: „Holnap jön a csőgörényes, de csak azért, mert nem tudtam venni ma magamnak egy elektromosat… Nem érzem magam töketlennek, de nem nagyon beszélek, csak úgy csendben vagyok, vagyogatok…U.i.: Linda még megkérdezte, hogy: - Ugye ezt a fekete színt, te sem gondoltad komolyan, vagy te szereled le, vagy majd én…" – olvasható a minimum tanulságos tanmese Pindroch Csaba közösségi oldalán.
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