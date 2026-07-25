Ezek a legjobb bolhapiacok, trendi turkálók, vintage üzletek Európában

Sokan külföldön sem tudnak ellenállni annak, hogy benézzenek egy régi ruhákkal, bútorokkal, könyvekkel vagy különös apróságokkal teli boltba, vagy izgalmas bolhapiacokon bóklásszanak kincsek után kutatva. Ezek a helyek nemcsak vásárlásról szólnak: időutazást kínálnak, és gyakran többet mesélnek egy város múltjáról, mint egy múzeum.

A bolhapiacok a legkedveltebb európai városok sláger úti céljai közé tartoznak.

Fotó: Rishiken

Európa nagyvárosaiban a bolhapiacok és vintage üzletek önálló programot jelentenek.

Ruhák, bútorok és különleges tárgyak mesélnek a városok múltjáról.

Prágától Edinburghig a keresgélés élménye legalább olyan fontos, mint a vásárlás.

Hol találhatók bolhapiacok, turkálók és vintage üzletek Európában?

A vintage üzleteket azért szeretjük, mert kiszámíthatatlanok. Nem előre válogatott kínálat vár, hanem az, amit épp sikerül kifogni. Egy jól sikerült kincs pedig sokkal emlékezetesebb marad, mint egy átlagos szuvenír.

Az európai bolhapiacok (köztük a magyarok is) és second hand boltok világa ráadásul meglepően sokszínű: van, ahol a ruhák dominálnak, máshol bútorok, mázas kerámiák vagy teljesen besorolhatatlan tárgyak. Öt olyan helyszínt válogattunk össze, ahol már a keresgélés maga is egy igazi élmény.

Edinburgh – W Armstrong (Skócia)

Az edinburghi W Armstrong inkább intézmény, mint bolt. A Grassmarket környéki üzletben diákok, helyiek és turisták keverednek, miközben 1950-es évekbeli ruhák, farmerok vagy akár skót kilt is előkerülhet a vállfák közül.

Legyen szó porcelánról, üvegről, kerámiáról - biztos, hogy izgalmas darabokat fogsz találni a vintage üzletek kínálatában.

Fotó: frantic00

Lyon – Les Puces du Canal (Franciaország)

A város melletti csatorna partján működő piac klasszikus vasárnapi program. Ruhák, bútorok és hatvanas évekbeli tárgyak sorakoznak, gyakran meglepően baráti árakon, miközben az egész helynek lassú, piacozós ritmusa van.

Párizs – La Frange à l’Envers (Franciaország)

A 11. kerületben megbújó üzlet a minőségi használt ruhákra épít. Széles a méret- és színválaszték, gondosan válogatott darabokat lehet találni és az itt dolgozó eladók barátságosak, de nem tukmálnak, viszont őszintén véleményt mondanak. Szintén híres párizsi bolhapiac a Puces de Saint-Ouen.

Nem ritkán értékes antik tárgyakra is bukkanhatunk a bolhapiacokon, vintage üzletekben.

Fotó: Pause Papote

Prága – Restart Shop és környéke (Csehország)

Prága tökéletes terep a vintage vadászoknak: rengeteg nyolcvanas–kilencvenes évekbeli ruha, pop-up jellegű üzletek, bolhapiacok és alacsony árak várnak itt. A Restart Shopban nemcsak ruhák, hanem kézzel festett cseh tányérok is előkerülhetnek, pár utcával arrébb pedig további vintage boltokra lehet bukkanni.