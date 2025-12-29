"Nagyon vigyázzatok" - Figyelmeztetést adott ki Verebes Linda, miután két napig rosszullét kínozta

Nem alakult éppen idillien az idei karácsonya Verebes Lindának. Pindroch Csaba felesége ugyanis az ünnepet rosszulléttel küszködve töltötte, egy apró figyelmesség következtében. A színésznő később a közösségi oldalán osztotta meg, mi történt vele, és hívta fel a rajongói figyelmét a veszélyekre.

Erre hívta fel a rajongók figyelmét Verebes Linda / Fotó: Archív

Iszonyú fájdalmak kínozták Verebes Lindát

Nagyon vigyázzatok a narancsokkal! Kis adventi tanulságomat szeretném megosztani veletek, mivel sikerült lemérgeznem magam az ünnepekre

- jelentette be Instagramon Verebes Linda, majd hozzátette, bár náluk csak a gyerekek kapnak ajándékot karácsonykor, ennek ellenére ő szereti meglepni valami jelképes aprósággal a rokonságot.

Idén azt találtam ki, hogy kulináris ajándékot készítek nekik. Csodás fenyőfa alakú üvegeket rendeltem és nekiálltam narancslekvárt főzni és kandírozott narancshéjat készíteni. Nem egy ördöngősség, viszonylag gyorsan megvan, finom és látványos ajándék. Sajnos nem kaptam BIO, kezeletlen narancsot, de minden narancsot alaposan megmostam folyó víz alatt. Először vékonyan lehámoztam a narancs héját, majd késsel levágtam a fehér részét is, hogy ne legyen keserű a lekvár. Vastagon vágtam, sok narancs maradt a fehér részen, ebből egyet-kettőt bekapdostam készítés közben. Ennek eredményeképpen két napig feküdtem iszonyatos gyomorgörcsökkel és konkrétan semmi nem maradt meg bennem

- tért ki a részletekre a színésznő.

Most már az internetnek és az orvosi ügyeletnek köszönhetően megvilágosodtunk: a narancs héját (többek között) gombaölő szerrel, imazalillal is kezelik. Amelynek fogyasztása közvetlen rosszullétet és hosszú távú egészségügyi kockázatokat is okozhat. (NÉBIH oldala). Az amerikai EPA “valószínűleg rákkeltő” anyagként osztályozza ezt az anyagot! Elvileg a narancs hálóján, címkéjét ezt fel kell tüntetni… Én botor, nem néztem

- tette hozzá.

A lényeg: legyetek elővigyázatosabbak, mint én, csak BIO, kezeletlen narancs héját használjátok étkezésre! Mi alapvetően igyekszünk odafigyelni az étkezésünkre, próbálunk minőségibb, termelői vagy BIO élelmiszereket vásárolni, nem eszünk előre feldolgozott vagy félkész ételeket, cukros üdítőket, “mű kajákat”… És mégis belefutottunk ebbe a csapdába. Azt már csak gondolatindítónak írom le, hogy ez a vegyszer nagy valószínűséggel bejut a narancs mélyebb rétegeibe is…

- emelte ki Verebes Linda, aki úgy vélte: ha csak embert is megkímél a posztjával egy ehhez hasonló rosszulléttől, akkor már megérte az én karácsonyi kalamajkája.