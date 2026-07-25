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„Összetöri a szívem, hogy a gyerekeim még mindig találkoznak a volt mostohaapjukkal – nem tudom, mit tegyek”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házasság
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 25. 14:00
volt férjgyerekmostohaapaválás
Egy anya úgy döntött, hogy tanácsadóhoz fordul, miután gyermekei a szakítás után is tartják a kapcsolatot a mostohaapjukkal. Ráadásul gyakran a háta mögött találkoznak a volt férjével, ami nagyon bántja és nem tudja, mit tegyen.
N.T.
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Tanácskérő levelében elmondja, hogy a második házassága két évvel ezelőtt ért véget, nyolc együtt töltött év után. A volt férje önző volt, a veszekedések során gyakran bántóan beszélt vele, és meglehetősen irányító természetű volt. Azóta már újjáépítette az életét, és biztos benne, hogy a válás volt élete egyik legjobb döntése.

„A gyerekeim titokban találkoznak a volt férjemmel – nem tudom, mit tegyek”
„A gyerekeim titokban találkoznak a volt férjemmel – nem tudom, mit tegyek” Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

„A gyerekeim titokban találkoznak a volt férjemmel – nem tudom, mit tegyek”

Az viszont nagyon bántja, hogy az első házasságából született fia és lánya – akik most a húszas éveik elején járnak – a tudta nélkül továbbra is találkoznak a volt férjével. Meghívja őket magához, sőt, családi összejövetelekre is együtt járnak, és ez összetöri a nő szívét. Állítása szerint, amikor még együtt éltek, sosem tűnt úgy, hogy különösebben közel álltak volna egymáshoz, ezért egyszerűen nem érti a most kialakult helyzetet.

Kitért arra is, hogy a gyerekei nem beszélnek vele a volt férjéről, viszont rendszeresen tesznek ki közös fotókat vele a közösségi médiába, ami nagyon megviseli. Úgy érzi, nem értik, milyen nehéz volt számára az a házasság, és miért kellett kilépnie belőle.

Amikor erről beszéltem a lányommal, csak annyit mondott, hogy a volt férjem nyolc éven át a mostohaapjuk volt, ezért szerinte teljesen természetes, hogy továbbra is tartják vele a kapcsolatot. Én viszont azt érzem, mintha a gyerekeim engem hibáztatnának a házasságunk tönkremeneteléért. Nem szeretnék emiatt veszekedni velük, ezért inkább magamban tartom az érzéseimet.

 

Nagyon nehezen viselem ezt a helyzetet, mert a gyerekeim jelentik számomra a világot. Azt hittem, jobban megértik majd, min mentem keresztül, és mellettem állnak. Emiatt időnként az is megfordul a fejemben, hogy vajon milyen dolgokat mondhat nekik rólam a volt férjem. Nagyon hálás lennék minden tanácsért, hogyan kezelhetném ezt a helyzetet

– zárta tanácskérő levelét. 

Az összetört szívű édesanya segítségére pedig a The Mirror tanácsadója, Coleen sietett, aki elmondta, hogy a legfontosabb tanácsa az, hogy ne engedje, hogy a gyerekei és a volt férje kapcsolata meghatározza az érzéseit, vagy tönkretegye azt az életet, amelyet a válás óta felépített magának. Elképzelhető, hogy a gyerekei sosem ismerték meg a volt férjének azt az oldalát, amelyet a tanácskérő megtapasztalt – és valószínűleg azért nem, mert igyekezett megóvni őket ettől. Ez pedig azt mutatja, hogy jó szülő volt. 

Nagyon nehéz érzés, amikor úgy érzed, nem értenek meg. De ahelyett, hogy megpróbálnád rávenni a gyerekeidet arra, hogy ne találkozzanak a volt férjeddel, inkább próbálj meg őszintén beszélni velük. Mondd el nekik, miért olyan fájdalmas számodra ez a helyzet, és hogy a házasság mély sebeket hagyott benned.

Coleen szerint a gyerekek már elég idősek ahhoz, hogy ilyen beszélgetést folytassanak. Ezután pedig remélhetőleg érzékenyebben viszonyulnak majd az érzéseihez – például átgondolják, szükséges-e közös fotókat megosztaniuk a közösségi médiában, és jobban figyelembe veszik, milyen hatással lehet ez az anyjukra. 

A lényeg az, hogy te vagy az édesanyjuk, szeretnek téged, és nem fogod elveszíteni őket. Ugyanakkor a volt férjeddel is kialakítottak egy kapcsolatot, és ezt nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni. Hallgasd meg az ő nézőpontjukat is, és ne hagyjátok abba a beszélgetést. Nagy dolog, hogy sikerült újjáépítened az életedet a válás után – meríts ebből erőt, és most saját magadat helyezd előtérbe

– zárta gondolatait a szakértő. 

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