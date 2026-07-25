„Összetöri a szívem, hogy a gyerekeim még mindig találkoznak a volt mostohaapjukkal – nem tudom, mit tegyek”

Tanácskérő levelében elmondja, hogy a második házassága két évvel ezelőtt ért véget, nyolc együtt töltött év után. A volt férje önző volt, a veszekedések során gyakran bántóan beszélt vele, és meglehetősen irányító természetű volt. Azóta már újjáépítette az életét, és biztos benne, hogy a válás volt élete egyik legjobb döntése.

„A gyerekeim titokban találkoznak a volt férjemmel – nem tudom, mit tegyek” Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

„A gyerekeim titokban találkoznak a volt férjemmel – nem tudom, mit tegyek”

Az viszont nagyon bántja, hogy az első házasságából született fia és lánya – akik most a húszas éveik elején járnak – a tudta nélkül továbbra is találkoznak a volt férjével. Meghívja őket magához, sőt, családi összejövetelekre is együtt járnak, és ez összetöri a nő szívét. Állítása szerint, amikor még együtt éltek, sosem tűnt úgy, hogy különösebben közel álltak volna egymáshoz, ezért egyszerűen nem érti a most kialakult helyzetet.

Kitért arra is, hogy a gyerekei nem beszélnek vele a volt férjéről, viszont rendszeresen tesznek ki közös fotókat vele a közösségi médiába, ami nagyon megviseli. Úgy érzi, nem értik, milyen nehéz volt számára az a házasság, és miért kellett kilépnie belőle.

Amikor erről beszéltem a lányommal, csak annyit mondott, hogy a volt férjem nyolc éven át a mostohaapjuk volt, ezért szerinte teljesen természetes, hogy továbbra is tartják vele a kapcsolatot. Én viszont azt érzem, mintha a gyerekeim engem hibáztatnának a házasságunk tönkremeneteléért. Nem szeretnék emiatt veszekedni velük, ezért inkább magamban tartom az érzéseimet. Nagyon nehezen viselem ezt a helyzetet, mert a gyerekeim jelentik számomra a világot. Azt hittem, jobban megértik majd, min mentem keresztül, és mellettem állnak. Emiatt időnként az is megfordul a fejemben, hogy vajon milyen dolgokat mondhat nekik rólam a volt férjem. Nagyon hálás lennék minden tanácsért, hogyan kezelhetném ezt a helyzetet

– zárta tanácskérő levelét.